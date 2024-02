Google prévoit de mettre fin à Bard : le chatbot sera bientôt appelé Gemini

Adieu à Bard ? Tous les indices suggèrent que Google prévoit de changer le nom de son chatbot très bientôt

Google Bard est le chatbot créé par Google pour concurrencer ChatGPT

Depuis son annonce en février 2023, Google a clairement indiqué que Bard était une expérience, et que le chatbot évoluerait, passant par plusieurs phases pour devenir un produit ouvert à tous. Cette évolution comprenait, entre autres choses, un possible changement de nom. Et tout semble indiquer que ce changement se produira très prochainement.

Juste quelques heures après avoir annoncé l’expansion mondiale de Bard avec l’intégration de Gemini Pro, des indices suggérant que Bard pourrait changer de nom ont été révélés. Et il se trouve que son nouveau nom était sous notre nez ces derniers mois.

Bard deviendra Gemini

C’est l’équipe de 9to5Google qui, en examinant le code source de l’application web de Bard, a découvert que Google Bard cessera d’exister très prochainement, tel que nous le connaissons aujourd’hui.

À sa place, Google prévoit de promouvoir le nom Gemini, un nom utilisé par l’entreprise pour désigner le modèle de langage sur lequel repose Bard et d’autres outils d’IA de l’entreprise.

Ce n’est pas la première indication que nous recevons sur le possible changement de nom. En début de semaine, nous avons vu comment Google retirait progressivement la marque Bard de la nouvelle version de l’Assistant Google intégrant l’IA de Gemini, dont l’arrivée sur les smartphones Android est imminente.

De même, la version payante du chatbot, connue jusqu’à présent sous le nom de Bard Advanced, changera également de nom pour devenir Gemini Advanced. Cependant, la date de ce changement de nom qui mettra Bard hors jeu, près d’un an après sa présentation, n’a pas encore été confirmée.