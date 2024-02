Le premier appareil pliable d’Apple arriverait en 2026 en remplacement de l’iPad mini

Il est très probable que le premier pliable d’Apple ne soit pas un iPhone

Apple lancerait son premier dispositif pliable en 2026

Bien que nous n’ayons pas encore vu de dispositif pliable d’Apple, il est un secret de polichinelle qu’ils y travaillent. Les rumeurs suggèrent que ce ne serait pas un iPhone, réitérant que le premier pliable d’Apple pourrait avoir un format de 7 ou 8 pouces pour remplacer l’iPad mini.

Le média spécialisé, The Elec, a été chargé de divulguer cette information. Selon ce média, la société à la pomme lancerait son premier dispositif pliable entre 2026 et 2027 avec un format de 7 ou 8 pouces, remplaçant ainsi l’iPad mini qui mesure 8,3 pouces.

Le premier pliable d’Apple est encore loin

Cependant, il convient également de noter qu’Apple développe activement un iPad mini avec écran OLED, ce qui suscite des doutes au sein de l’entreprise sur la nature de ce dispositif hypothétique et pliable qui pourrait remplacer l’iPad mini. En effet, on ne sait pas si ce dispositif serait classé comme un iPhone ou un iPad.

Selon The Elec, Samsung Display et LG Display ont déjà envoyé des échantillons de panneaux pliables de 7 et 8 pouces à Apple. Cependant, il semble que le fournisseur d’Apple pour ce type de panneaux serait Samsung, dans le cas hypothétique où la société déciderait de lancer un dispositif pliable en 2026.

Il n’est pas un secret qu’Apple travaille sur un dispositif de cette nature. En 2021, il a été révélé qu’il était en train d’effectuer des tests dans ses usines avec deux prototypes, l’un en forme de coquille et l’autre en forme de livre, en ouvrant et fermant les appareils environ 100 000 fois pour vérifier leur résistance.

De plus, ils travailleraient également sur un écran de 20,5 pouces qui, une fois plié, se transformerait en un dispositif de 7 ou 8 pouces. Ce que nous pouvons en conclure c’est qu’ils y travaillent, mais on ne sait pas encore sous quel format sera lancé le premier pliable d’Apple. Cependant, un dispositif en tant que remplaçant de l’iPad mini serait un bon candidat.