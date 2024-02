Google commence à inclure des vidéos de TikTok dans les résultats de recherche

Une récente fuite du média SearchEngineLand révèle que les vidéos TikTok commencent à apparaître en position privilégiée dans les résultats de recherche de Google

Les résultats de recherche de Google commencent à montrer des vidéos TikTok

Avec l’arrivée de sa propre IA générative, Google Bard, la société de Mountain View a commencé à améliorer son puissant outil de recherche avec de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes qui sont chargées de générer du contenu lié à vos recherches, ainsi l’IA de Google est capable de créer des images, de vous suggérer un contexte pour les traductions et de répondre de manière précise à toutes vos questions.

Mais ce ne sont pas les seuls changements qui arrivent au moteur de recherche de Google, car, comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques mois, Google s’est associé à TikTok, le réseau social le plus populaire actuellement, et commence à inclure les vidéos de cette plateforme dans ses résultats de recherche.

Les vidéos TikTok prennent de l’importance dans les résultats de recherche de Google

Récemment, le média SearchEngineLand a découvert que les vidéos TikTok commencent à apparaître en position privilégiée dans les résultats de recherche de Google. Jusqu’à présent, les vidéos de ce réseau social apparaissaient dans les résultats de recherche de Google, mais pas à une position aussi prioritaire.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous montrons ci-dessus, qui ont été partagées sur LinkedIn par Louise Parker, responsable des relations publiques chez Propellernet, et Carrie Rose, directrice exécutive et fondatrice de Rise at Seven, les vidéos TikTok et leurs descriptions commencent à être affichées à la fois en position privilégiée dans les résultats de recherche de Google et dans la nouvelle « Expérience générative de recherche » (« SGE ») du géant G, alimentée par l’intelligence artificielle, qui n’est pas encore disponible en France.

De plus, TikTok commence également à faire quelque chose de similaire, car récemment, le réseau social des vidéos courtes a intégré dans son interface un nouveau bouton qui montre à l’utilisateur les résultats de recherche de Google liés au contenu qu’il recherche.

Tout semble indiquer que cette stratégie de la part de Google vise à rapprocher son moteur de recherche des utilisateurs les plus jeunes, car il a été démontré que la soi-disant « Génération Z » utilise TikTok plutôt que Google pour effectuer toutes sortes de recherches.