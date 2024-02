Déjà installées presque automatiquement : les applications moins courantes de ma tablette Xiaomi, et mes préférées.

Je dois admettre que je n’ai pas été un grand fan des tablettes jusqu’à récemment, mais depuis que j’ai eu la Xiaomi Pad 6 entre les mains, cela a complètement changé, surtout parce que pour peu d’argent, je peux profiter de beaucoup de puissance, d’un écran incroyable en termes de visualisation et même d’un son plus que décent pour profiter du contenu en ligne.

Grâce à cet achat, j’ai découvert plusieurs applications que je ne peux plus arrêter d’utiliser dans ma vie quotidienne, surtout parce qu’elles complètent parfaitement mon travail habituel sur mon ordinateur. Dans cet article, je vais vous parler de certaines d’entre elles pour que vous les notiez au cas où vous ne les utiliseriez pas.

Spark, mon gestionnaire d’e-mails préféré

Je ne vais pas tourner autour du pot et je vais vous parler dès le début de l’application que je ne peux pas arrêter d’utiliser tous les jours. Je sais que la plupart des gens utilisent Gmail sur leur téléphone portable ou leur tablette, mais je vous recommande d’essayer au moins Spark, un gestionnaire d’e-mails entièrement gratuit qui est vraiment génial.

Cette application, en plus de son interface impeccable, est aussi séduisante grâce à sa grande variété de fonctionnalités ajoutées : geste personnalisable pour supprimer ou archiver des e-mails, configuration de signatures, boîte de réception intelligente, programmation d’e-mails selon vos préférences, etc.

Par ailleurs, une fonctionnalité intéressante qui a été récemment ajoutée est la possibilité d’utiliser l’intelligence artificielle pour rédiger nos e-mails. Il est vrai que cette fonctionnalité est payante, mais je vous recommande vivement de l’essayer pour voir à quel point elle fonctionne bien et combien de temps elle peut vous faire gagner lors de la réponse à tout e-mail que vous recevez.

Le scanner de documents indispensable sur ma tablette

Un autre des principaux usages que je fais de ma tablette est, bien sûr, la numérisation de documents que je dois envoyer rapidement par e-mail ou par tout autre moyen. Heureusement, ma Xiaomi Pad 6 est équipée d’un appareil photo de qualité suffisante pour ce type d’utilisation, mais elle doit être accompagnée d’une application à la hauteur.

Dans mon cas, l’application que j’utilise toujours est CamScanner, un outil simple mais assez complet en termes d’options. Je dis ça principalement parce qu’en plus de numériser des documents de qualité, nous pourrons également modifier la photo pour l’adapter à nos besoins, l’exporter dans des formats tels que Word ou PDF et même signer des documents, ce qui me convient parfaitement pour une application qui fonctionne vraiment bien.

L’application essentielle parmi les essentielles : Google Calendar

Que serions-nous sans un bon calendrier. Honnêtement, je ne me complique pas trop la vie à ce niveau, car j’utilise l’application par excellence en matière de calendrier gratuit avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes : Google Calendar.

Je pense que cette application n’a pas besoin de présentation ni d’explication approfondie, mais elle offre tout ce que nous pouvons demander à une application de ce type : synchronisation des événements via notre compte Google, calendriers collaboratifs avec nos amis ou notre famille, personnalisation des couleurs en fonction du calendrier sélectionné, rappels personnalisés, etc.

Sans aucun doute, cette application me semble entièrement indispensable si vous utilisez une tablette au quotidien, car elle est beaucoup plus agréable sur un grand écran. En réalité, je la trouve fantastique pour pouvoir organiser les jours ou les semaines à notre convenance et ainsi être beaucoup plus productif, mais évidemment, cela fait déjà partie de l’utilisation personnelle de chacun.

Abonnements au streaming en ligne, le meilleur moyen de profiter au maximum de votre tablette

Nous vous avons déjà dit au début de l’article que la Xiaomi Pad 6 est dotée d’un très bon écran et d’enceintes d’une qualité exceptionnelle grâce à la technologie Dolby Atmos et, sans aucun doute, le meilleur moyen de profiter de ces qualités est de s’abonner à une plateforme de streaming pour profiter du contenu quand on le souhaite.

Ici, nous n’allons pas vous donner de recommandation complète car il existe des plateformes pour tous les goûts et types comme Netflix, HBO Max, Disney+, etc. Mais, sans aucun doute, nous pensons qu’utiliser ce type de contenu va vous permettre de profiter beaucoup plus de nos tablettes car la qualité et le catalogue qu’ils offrent est idéal à tous points de vue.