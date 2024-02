Cette fonctionnalité d’IA cachée dans les Samsung Galaxy S24 fait changer votre fond d’écran tout au long de la journée

Avec la nouvelle fonctionnalité ‘Photo Ambient’ de One UI 6.1, le fond d’écran de votre Galaxy S24 s’adaptera à l’heure et aux conditions météorologiques grâce à l’IA.

C’est le meilleur écran du marché, vous pourrez donc profiter de ces fonds d’écran adaptatifs One UI plus que quiconque / Image : AndroAall

Plusieurs nouveautés inconnues sont présentes sur les Samsung Galaxy S24, S24+ et Galaxy S24 Ultra, ou du moins il s’agit ici d’une fonctionnalité assez impressionnante intégrée dans One UI 6.1 et qui se répandra probablement ultérieurement à tout le catalogue de téléphones Android du géant de Séoul.

En effet, lors de l’Unpacked 2024 en janvier, Samsung a promu la suite Galaxy AI en lui donnant beaucoup de valeur ajoutée pour justifier un changement de paradigme dans lequel les smartphones ne sont plus aussi intelligents mais plutôt des téléphones IA, bien que lors de cette présentation, on ne nous ait pas donné de détails sur cette fonctionnalité ‘Photo Ambient’ qui changera votre fond d’écran tout au long de la journée.

Nous avons affaire à une autre fonctionnalité qui utilise l’IA générative appliquée aux images, qui est encore en phase de développement et peut être activée depuis le menu ‘Labs’ de One UI, ce qui nous permet de choisir une photo de notre galerie comme fond d’écran animé qui changera pour s’adapter à la luminosité de chaque heure de la journée et aux conditions météorologiques actuelles à l’endroit où nous nous trouvons.

Cela signifie, comme nous l’ont confirmé les amis de SamMobile, que s’il pleut dehors, il pleuvra également sur le fond d’écran de votre téléphone, qui changera également du lever au coucher du soleil jusqu’à s’assombrir complètement la nuit.

Les options ne sont pas très nombreuses, car elle nous permet seulement de configurer l’image de fond, mais nous pourrons sélectionner ‘Photo Ambient Wallpaper’ pour l’écran d’accueil ainsi que pour l’écran de verrouillage, personnalisant ainsi au maximum l’interface de notre téléphone Galaxy.

Cela fonctionne uniquement avec les images de notre galerie et non avec les fonds téléchargés depuis Samsung Themes ou générés par une IA, et évidemment, Samsung indique que cette nouveauté fonctionne mieux avec des photos en extérieur, où elle peut montrer tout son talent pour nous montrer le temps et la luminosité selon les heures de la journée.

L’activer et l’utiliser est très simple, bien que comme nous l’avons déjà dit, cela nécessite d’abord de se rendre dans le menu des fonctionnalités expérimentales ‘Labs’ de One UI, où nous activerons l’option. Ensuite, nous devrons aller dans le sélecteur de fonds d’écran en maintenant le doigt appuyé sur le bureau, et choisir ‘Photo Ambien Wallpaper’ ainsi que l’image à afficher.

Ceci s’ajoute à la fonctionnalité de fonds d’écran synthétiques générés par IA que Google a également développée pour Android, confirmant que la personnalisation de nos téléphones tournera également autour des intelligences artificielles génératives dans les prochains mois… Si vous ne pouvez pas les battre, et que l’IA est très puissante, il faudra s’allier avec elle !