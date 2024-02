Le Samsung Galaxy S24 Ultra ne fait pas partie des smartphones dotés des meilleurs appareils photo du marché, selon DXOMark

Huawei reste imbattable dans le domaine de la photographie et même le Samsung Galaxy S24 Ultra ne peut rivaliser

Le Samsung Galaxy S24 Ultra n’a pas le meilleur appareil photo du marché : le roi reste imbattable

DXOMark a publié l’analyse du Samsung Galaxy S24 Ultra et ses caméras ne font pas partie des meilleures. De nombreux utilisateurs s’attendaient à ce que le nouveau terminal haut de gamme de Samsung prenne la première place sur le podium des meilleurs appareils photo Android, mais la réalité est que cela n’a pas été le cas et il se classe à la 18ᵉ position.

Samsung a récemment présenté sa gamme Galaxy S24, les attentes envers les trois terminaux de cette nouvelle série de dispositifs sont très élevées. L’intégration de l’IA avec Galaxy AI et l’utilisation de processeurs tels que l’Exynos 2400 ou le Snapdragon 8 Gen 3, ainsi qu’une qualité photographique de premier ordre, sont les principales caractéristiques de ces téléphones de dernière génération.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra n’a pas le meilleur appareil photo du marché selon DXOMark

L’analyse disponible sur le lien suivant montre et explique tous les tests auxquels les caméras du nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra ont été soumises pour obtenir un score de 144 dans cette catégorie. Évidemment, ce n’est pas un chiffre du tout mauvais.

Ce qui se passe, c’est que le score maximal est de 157 points obtenus par le Huawei Mate 60 Pro+. À partir de la première place, il y a 17 appareils devant le tout nouveau Galaxy S24 Ultra. Il n’y a pas de surprises majeures, mais pour avoir un peu de contexte, le Google Pixel 8 Pro est classé cinquième et l’iPhone 15 Pro Max est classé troisième.

D’autres appareils qui sont en tête sont le Pixel 7 Pro ou l’iPhone 14 Pro Max, il est intéressant de voir comment des téléphones lancés il y a plus d’un an sont plus que capables de rivaliser avec des équipes complètement nouvelles qui, techniquement, devraient écraser la concurrence.

Quelle est la raison qui a empêché le Samsung Galaxy S24 Ultra de devenir le téléphone avec le meilleur appareil photo ? En comparant le téléphone Samsung à celui de Huawei, il existe des domaines où la différence est minime, comme dans le « Aperçu » où l’on juge la capacité à afficher le résultat final de la photo dans l’application appareil photo.

Dans le cas mentionné, le Galaxy S24 Ultra obtient 82 points, tandis que le Mate 60 Pro+ atteint 83 points. En réalité, ce qui surprend le plus, c’est que le Galaxy S24 Ultra obtient 145 points pour la fonction zoom et le Mate 60 Pro+ atteint 153 points.

DXOMark accorde également une grande importance à la fonction de flou, qui est l’un des aspects évalués dans ses tests. Bien qu’il soit actuellement rare qu’un téléphone haut de gamme produise un flou régulier ou médiocre. Les tests accordent la note maximale de bokeh au téléphone de Huawei et 10 points de moins à celui de Samsung.

Le podium actuel est composé des terminaux suivants :

Huawei Mate 60 Pro+

Huawei P60 Pro

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro

Google Pixel 8 Pro

Évidemment, les appareils photo ne sont pas tout et le téléphone Huawei est pénalisé par l’absence des services officiels de Google. De plus, il n’est pas disponible officiellement en France, ce qui rend impossible de le voir dans les rues et d’être une véritable concurrence pour le Galaxy S24 Ultra.