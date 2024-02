Google possède désormais son propre générateur d’images avec IA : voici ImageFX

ImagenFX est très puissant car il utilise Image 2, la nouvelle technologie de Google

Vous pouvez créer n’importe quoi avec ce générateur

ImagenFX est le nouveau générateur de Google pour créer des images par IA. Il est très puissant grâce à son utilisation de Image 2, la nouvelle technologie de génération de la multinationale. Il est capable de créer des images à partir d’instructions textuelles (prompts), mais une fois créées, nous pouvons lui demander de changer n’importe quel aspect de celles-ci, par exemple en passant d’un aspect réaliste de portrait à un aspect de dessin au crayon.

Comment fonctionne ImagenFX

ImagenFX utilise Image 2, qui atteint des niveaux de réalisme uniques, mais qui est également capable de comprendre les instructions et de s’y conformer pour éviter de générer des éléments étranges. Image 2 est basé sur les dernières avancées de Google DeepMind dans la conversion de texte en image à l’aide d’un modèle basé sur la diffusion.

Toutes ces images ont été créées avec Image 2:

Image 2 a été entraîné avec des images et des descriptions de haute qualité, ce qui lui permet d’identifier correctement la sémantique de la description et de mieux traiter l’instruction. Par ailleurs, lors de la génération de l’image, l’outil nous propose des idées pour expérimenter avec l’image, en modifiant son style selon nos préférences. Il a également été intégré à Bard, qui vient juste d’être lancé avec Gemini Pro en France.

Les images générées par ImagenFX sont marquées avec SynthID, un filigrane numérique imperceptible à l’œil humain, car il est inclus sous forme de code dans les pixels de l’image. De cette manière, il est possible d’identifier les images créées par IA, ce qui est important pour différencier les fakedeeps.

Pour le moment, il n’est pas disponible en France, seulement en Australie, aux États-Unis, au Kenya et en Nouvelle-Zélande, mais nous pouvons accéder à son site Web pour l’utiliser lorsque cela sera possible. En réalité, il est possible de laisser notre adresse e-mail Google sur ce site pour être informé lorsque nous pourrons l’utiliser.

Utiliser ImagenFX

Il existe également MusicFX

ImagenFX est pour les images et MusicFX est pour la musique. Il fonctionne de manière similaire : les utilisateurs écrivent des instructions pour composer des morceaux musicaux d’une durée maximale de 70 secondes. À ce jour, 10 millions de pistes ont été créées. Google a confirmé que de nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement, telles qu’une meilleure qualité audio et une génération plus rapide.