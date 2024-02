Ces couleurs possibles des accessoires qu’Apple lancera au printemps sont révélées.

Une photographie des deux nouvelles couleurs que nous verrons sur les bracelets qu’Apple lancera au printemps est révélée

Apple a l’habitude de lancer de nouveaux accessoires pour l’iPhone et l’Apple Watch plusieurs fois par an. L’un de ces moments est au printemps, avec des couleurs qui représentent cette saison de l’année. Généralement, cela se fait en mars ou en avril, et certaines des couleurs possibles que nous pourrions voir sur les nouveaux bracelets de l’Apple Watch ont été révélées.

L’image a été partagée par la source spécialisée dans Apple, MacRumors, et nous pouvons y voir deux bracelets sportifs, plus précisément ceux dotés de velcro dans deux des nouvelles couleurs que nous pourrions voir, qui s’appelleraient ‘Navy Blue’ et ‘Emerald’, un type de bleu marine et une nuance de vert.

Voici deux des nouvelles couleurs possibles des bracelets qu’Apple sortira

Comme indiqué par MacRumors, l’image a été obtenue sur leur forum d’utilisateurs et a été partagée par un utilisateur appelé mikedop. L’utilisateur affirme que cette image provient de Chine. Une image qui montre deux nouveaux bracelets Solo Loop bleus d’un côté et verts de l’autre.

Mikedop affirme également que leurs noms officiels seraient « Navy Blue » et « Emerald », mais généralement lorsqu’une fuite de ce type se produit, les noms partagés sont des traductions pour fournir un meilleur contexte lors du partage des couleurs.

Des accessoires qui pourraient être lancés aux côtés de plus de produits ce mois de mars. Rappelons que tout indique que nous pourrions voir de nouveaux iPad Pro avec des écrans OLED, un processeur M3 et de nouveaux accessoires tels qu’un Magic Keyboard en aluminium et un Apple Pencil 3, un nouvel iPad Air avec une nouvelle taille d’écran de 12,9 pouces, ainsi qu’un nouveau MacBook Air avec M3.

Rappelons également qu’au printemps, une nouvelle couleur est généralement lancée pour les derniers iPhone sortis. Nous nous attendons donc à des semaines très chargées pour la société de la pomme mordue. Qui sait, peut-être aurons-nous un événement Apple prochainement.