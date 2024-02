Le nouveau scooter électrique de Xiaomi a un moteur de 960 W de puissance et une autonomie de 60 kilomètres

Le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus est l’une des trottinettes électriques les plus puissantes de l’entreprise à ce jour. Voici tout ce qu’il offre

Le design du Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus

Une nouvelle trottinette électrique vient d’arriver dans le catalogue de Xiaomi. Il s’agit de l’un des modèles les plus avancés de l’entreprise à ce jour, qui vise à se positionner un cran en dessous du puissant Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra que nous avons pu analyser il y a quelques mois. Son nom est Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus, et avec son moteur de près de 1000 W, c’est l’un des plus puissants de l’entreprise.

60 km d’autonomie, feux automatiques et puissance de 960 W : voici le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus

La marque a annoncé sa nouvelle trottinette via sa boutique en ligne officielle, où elle a dévoilé toutes ses caractéristiques.

Esthétiquement, cette version n’est pas très différente des autres déjà disponibles dans le catalogue de la marque. L’Electric Scooter 4 Pro Plus dispose d’un design sobre en noir mat, avec un cadre en alliage d’acier haute résistance et des détails en couleur orange. Bien sûr, il dispose d’un qui permet d’économiser de l’espace lorsque la trottinette n’est pas utilisée.

Il est équipé de deux roues de 10 pouces anti-crevaison et est équipé d’un système d’éclairage automatique. De plus, il dispose d’un écran intégré au guidon, qui affiche différentes informations. Il dispose également de clignotants et d’une accélération améliorée.

Son moteur génère 960 W de puissance, ce qui permet d’atteindre une vitesse de pointe de 25 kilomètres par heure et de se déplacer facilement jusqu’à une inclinaison de 20%. Sa batterie devrait être suffisante pour garantir une autonomie allant jusqu’à 60 kilomètres. La charge complète de la batterie, en utilisant un chargeur standard, prend environ 9 heures.

Pour le moment, le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus n’a pas de prix ni de date de sortie, car la marque n’a pas révélé d’informations sur sa disponibilité. Cependant, étant donné qu’il a déjà été publié sur sa boutique en ligne mondiale, il est probable que son arrivée sur le marché européen ne tardera pas à se concrétiser.