Pour regarder la TDT HD sur votre télé Xiaomi, vous n’avez pas besoin de l’antenne, voici les meilleures applications gratuites qui vous permettent de regarder la télé par internet

La télévision traditionnelle par antenne, les contenus analogiques fixes linéaires, ont été depuis longtemps remplacés, d’abord par la TDT, puis par la TDT HD et finalement par les plateformes de streaming. Et vous n’avez plus besoin d’un câble d’antenne lorsque vous connectez votre téléviseur, seulement une application et une connexion Internet.

Et c’est parce que nous vivons à l’ère des contenus à la demande, des offres et du choix de ce que vous voulez voir et quand vous le voulez. C’est pourquoi, lorsque vous achetez un nouveau téléviseur, vous n’avez même pas besoin de souscrire à des services comme ONO ou Vodafone TV, car avec quelques applications, vous avez déjà des centaines de chaînes.

La télévision sur Internet sur votre téléviseur Xiaomi

Nous allons vous donner une liste de plusieurs applications et plateformes auxquelles vous pouvez accéder au spectre classique des chaînes habituelles. Et aussi à certaines nouvelles. Pour cela, il vous suffit d’allumer votre téléviseur Xiaomi et de le connecter à Internet, ce que vous pouvez faire par WiFi, mais nous recommandons toujours de le faire par câble Ethernet avec port RJ45 – celui qui est toujours fourni avec un routeur ou une console de bureau – qui va du port du routeur au port du téléviseur.

C’est pour que le signal soit plus puissant et stable, et que vous n’ayez pas à faire face aux problèmes typiques de mise en mémoire tampon qui se produisent lors de l’utilisation d’une connexion Wi-Fi. Une fois que vous êtes en ligne, il vous suffit d’ouvrir le store d’applications de votre téléviseur et de rechercher les applications suivantes si vous ne les avez pas encore installées.

Xiaomi TV+

Commençons par le premier : Xiaomi TV+ vous offre une bonne quantité de chaînes (presque 400) comprenant des chaînes de séries, de films, d’actualités, de téléréalité, de documentaires, de sports, pour enfants, etc.) que vous pouvez regarder gratuitement, sans même avoir à vous inscrire ou à créer un compte – bien que si vous le faites, vous avez accès à des fonctionnalités telles que marquer vos chaînes préférées.

Vous pouvez activer TV+ en allumant simplement votre téléviseur Xiaomi et en recherchant l’application, qui est installée par défaut sur le téléviseur. Le meilleur, c’est que ces chaînes sont disponibles non seulement sur les téléviseurs Xiaomi, mais sur tous les téléviseurs Android, car l’application Xiaomi TV+ est compatible avec eux.

RTVE Play

Avec un vaste catalogue qui inclut des œuvres classiques comme Estudio 1, RTVE Play, la plateforme VOD de Radio Televisión Española, propose un contenu varié de nouvelles séries et classiques, de films espagnols et européens, ainsi que de nombreux documentaires. Parmi les plateformes gratuites, c’est celle qui propose le plus de contenu sans aucun doute, et vous n’avez même pas besoin de créer un compte. Cependant, si vous le faites, vous aurez certains privilèges tels que la possibilité de télécharger du contenu pour le regarder hors ligne comme sur Netflix.

Pluto TV

Lancé en 2020, Pluto TV est un service de streaming de contenus de ViacomCBS Networks qui ne nécessite pas d’abonnement comme d’autres plateformes, ni même la création d’un compte. Il propose à la fois des contenus VOD et de la télévision traditionnelle linéaire, ce qui en réalité une AVOD, un hybride des deux modèles de télévision actuels.

Vous pouvez choisir l’une des chaînes en direct ou sélectionner du contenu comme vous le feriez sur Netflix, qui est également divisé en catégories telles que le cinéma, les séries, etc. La plateforme vous permet même de sauvegarder ou de commencer depuis le début certains contenus linéaires déjà commencés.

Rakuten TV

Moins connue que les plateformes VOD habituelles, Rakuten TV est une plateforme avec un large catalogue où vous pouvez louer des films, mais qui propose également plusieurs films, séries et même du contenu pour enfants gratuitement. Le seul inconvénient est qu’il y a des publicités pendant la diffusion, mais il y a des titres très intéressants, y compris des films comme Rec, l’un des sommets du cinéma d’horreur espagnol.

Tivify, Mitele et Atresplayer

Si Tivify a une section pour le cinéma et les séries, elle est payante. Mais il y a également l’option gratuite, qui est les chaînes habituelles de la TDT où bien sûr, il y a beaucoup de cinéma, de séries et de dessins animés. Vous pouvez tout regarder gratuitement et même avec des options VOD telles que commencer un contenu depuis le début ou le choisir à la demande parmi tout ce que les chaînes ont diffusé au cours des 7 derniers jours. De plus, récemment, il dispose d’un nouvel espace appelé Tivify Corners, qui propose également un catalogue VOD de films et de divertissements gratuits.

Mitele, du groupe Mediaset, et Atresplayer, du groupe Atresmedia, proposent également du contenu gratuit de style TDT. Mitele vous offre (presque) tout ce qui est diffusé avec des publicités sur Telecinco, Cuatro, FDF, Energy, Divinity et Be Mad. Atresplayer fait de même avec Antena 3, LaSexta, Neox, Nova, Mega et Atreseries.