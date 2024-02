Toutes les nouveautés arrivées sur Microsoft Teams en janvier 2024

Voici les fonctions, améliorations et possibilités introduites dans Teams le mois dernier

Toutes les nouveautés de l’application Microsoft

Microsoft Teams se renouvelle complètement. L’application de travail a présenté les nouveautés qu’elle a intégrées en janvier : un total de31 nouvelles fonctionnalités, possibilités et périphériques compatibles. Beaucoup ont été rendues possibles grâce à la puissance de l’intelligence artificielle, qui jouera un rôle important dans l’avenir de l’application. Nous commenterons ci-dessous toutes celles qui ont fait leurs débuts.

Les 31 nouveautés de Microsoft Teams

Nous énumérerons les nouveautés par catégories, mais si vous avez des doutes sur ce qu’est Microsoft Teams et à quoi il sert, cet article répondra à toutes vos questions.

Chat et collaborations

Nous pouvons maintenant transférer des messages d’une discussion à une autre. Cliquez sur le message et appuyez sur « transférer » ou sur les points de suspension. De plus, il est possible d’ajouter du contexte pour une meilleure compréhension.

Réunions

Réunions virtuelles dans Mesh

Résumé des réunions grâce à l’IA

Décoration d’arrière-plan

Liens spécifiques pour les personnes dans les notes collaboratives

Réunions 3×3 automatiques sur Chrome et Edge

Les réunions seront plus dynamiques. Vous pourrez rencontrer vos collègues dans une sorte de Metaverse (mais de Teams) sur Mesh, ainsi que décorer votre arrière-plan grâce à l’IA, une nouveauté que nous avons connue en novembre dernier. Tout cela sera accompagné de liens spécifiques pour des personnes spécifiques dans les notes collaboratives, de réunions automatiques 3×3 sur les navigateurs Chrome et Edge et de résumés de réunions réalisés grâce à l’intelligence artificielle.

Rendez-vous virtuels

Contrôles vidéo et audio simplifiés

Prise de rendez-vous et détermination de leur durée

Notifications SMs des réunions

Il est désormais possible de prendre des rendez-vous et de déterminer leur durée, en recevant une notification 15 minutes avant leur début. Nous devons également mentionner que les contrôles vidéo et audio sont plus accessibles.

Périphériques et améliorations des périphériques

Nouveau périphérique certifié : AVer VB350

Nouveau périphérique certifié : Lenovo ThinkSmart 180

Nouveau périphérique certifié : AudioCodes RXV200-B20

Nouveau périphérique certifié : AudioCodes RXVCam10-CC.

Gestion des réunions BYOD

Nouveau mode de partage d’écran pour les salles de réunion BYOD

Microsoft Teams a certifié de nouveaux périphériques tout en renforçant ses réunions BYOD.

Téléphone Teams

Nouveaux partenaires pour le centre de contact Téléphone Teams

Teams compte désormais 24 partenaires pour les centres de contact et 13 partenaires pour l’enregistrement de conformité.

Nouveautés pour mobile

Améliorations des appels sur mobile

Statuts en direct pour mobile

Utilisation de la messagerie vocale Azure dans l’application mobile Teams

Les appels sur mobile ont été améliorés. Il est également possible de définir des statuts pour que les participants à la réunion mobile soient identifiés. N’oublions pas non plus que nous pouvons maintenant accéder aux messages vocaux sécurisés par Azure depuis l’application Teams.

Nouvelles applications collaboratives

Nouvelle application collaborative : 1Page

Nouvelle application collaborative : Alvao

Nouvelle application collaborative : Calm

Nouvelle application collaborative : Planning for Educators

Nouvelle application collaborative : SYNQ Frontline Hero

Teams se renforce avec l’arrivée de nouvelles applications collaboratives.

Gestion et sécurité

Configuration de la fenêtre de maintenance pour les périphériques Teams

Rétention de la télémétrie en temps réel jusqu’à sept jours

Rapport d’activité de domaine externe

Marques d’eau pour les enregistrements des réunions

Désactivation de la copie ou du transfert des messages d’une discussion pendant la réunion

La gestion et la sécurité sont améliorées. La fuite de données par le biais de messages sera plus difficile, avec en plus la possibilité d’ajouter des marques d’eau aux enregistrements des réunions et d’autres améliorations, dans le but d’empêcher que les informations de l’organisation ne parviennent à des tiers malveillants.

Solutions pour les travailleurs

Fonction Talkie-Walkie

Définir la disponibilité

Les utilisateurs pourront écouter des messages audio provenant de cinq canaux et définir leur disponibilité, que ce soit pour des jours spécifiques ou des dates.