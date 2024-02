Le téléphone Nothing Phone (1) se met à jour officiellement vers Android 14 : toutes les nouveautés

La firme londonienne vient d’annoncer via son blog officiel que son premier smartphone, le Nothing Phone (1), reçoit désormais la version stable d’Android 14

L’arrière du Nothing Phone (1) avec son « interface Glyph » allumée / Image: AndroAall

Il existe encore des fabricants de smartphones qui n’ont toujours pas mis à jour les téléphones les plus populaires de leur catalogue avec la dernière version d’Android, et l’un d’entre eux était Nothing, puisque l’entreprise dirigée par Carl Pei vient de lancer la mise à jour stable vers Android 14 sur son premier appareil, le Nothing Phone (1).

Nothing a publié un article sur son blog officiel, confirmant qu’elle a commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 avec Nothing OS 2.5 sur les Nothing Phone (1) du monde entier, une version qui, comme il se doit, est remplie de nouveautés, que nous détaillons ci-dessous.

Voici toutes les améliorations apportées au Nothing Phone (1) avec Nothing OS 2.5 et Android 14

Après avoir lancé la première version bêta d’Android 14 avec Nothing OS 2.5 à la fin de l’année dernière sur le Nothing Phone (1), la marque basée à Londres vient enfin de publier la mise à jour stable de cette version sur son premier smartphone.

D’après la firme elle-même, cette mise à jour est pleine de « nouvelles fonctionnalités passionnantes et d’améliorations pour améliorer votre expérience quotidienne ».

La liste complète des changements apportés par Android 14 et Nothing OS 2.5 au Nothing Phone (1) est la suivante :