En moins d’une minute, j’ai activé cette option de HyperOS et mon Xiaomi fonctionne mieux et plus rapidement.

Mon téléphone Xiaomi a finalement été mis à jour vers HyperOS. Avec cette mise à jour, Android 14 arrive, mais par la même occasion, MIUI disparaît également. L’emblématique surcouche de Xiaomi est désormais de l’histoire ancienne, mais tout n’a pas changé avec cette transition. Certaines fonctionnalités ont été conservées, car Xiaomi a jugé qu’elles étaient utiles dans MIUI. Et bien sûr, cela me permet de les retrouver car elles fonctionnaient à merveille dans MIUI.

Une de ces fonctionnalités est celle qui permet à mon Xiaomi d’être plus rapide. Une fonction vraiment utile et pas très cachée, bien qu’elle ne soit certainement pas très annoncée. Il s’agit de la possibilité d’accélérer les animations du système, celles qui sont responsables du mouvement des fenêtres, de l’ouverture et de la fermeture des applications, du défilement dans les menus et bien d’autres choses encore. Et comme je l’ai fait à l’époque dans MIUI 14, j’ai repris le processus dans HyperOS et j’ai retrouvé les mêmes sensations.

Comment accélérer les animations sur HyperOS pour augmenter la vitesse de votre Xiaomi

Ici, nous ne parlons pas de pouvoir permettre au téléphone de déployer plus de puissance brute que ce dont il dispose, mais d’essayer de faire en sorte que le système d’exploitation lui-même, en l’occurrence la surcouche personnalisée de Xiaomi, ne ralentisse pas les opérations plus que nécessaire. C’est là que les animations du système entrent en jeu, et nous pouvons les accélérer au maximum sans même avoir recours aux options de développement d’HyperOS. Bien que dans ce cas, ce serait encore plus radical.

L’idée est de demander à HyperOS d’accélérer les animations que nous voyons à l’écran à chaque ouverture ou fermeture d’une fenêtre, d’une application ou lorsque nous naviguons dans les menus du système. Cette méthode est tout aussi valable pour MIUI 13 et MIUI 14, au cas où il y aurait encore des utilisateurs sur l’ancienne surcouche Xiaomi pour Android. Elle est également valable pour les téléphones POCO ou Redmi. Rappelons que HyperOS unifie désormais tout l’écosystème Xiaomi sous un même système.

Après avoir dit tout cela, accélérer les animations de HyperOS sur votre Xiaomi est quelque chose de vraiment simple une fois que vous avez localisé le réglage correspondant. Et pour le faire, nous devons suivre les étapes suivantes. Ne vous inquiétez pas, car c’est un processus assez rapide.