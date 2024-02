Samsung reconnaît les problèmes avec l’écran des Galaxy S24 : il les résoudra avec une mise à jour

Samsung a confirmé que les écrans des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra rencontrent un problème avec le mode de couleurs vives et a assuré qu’ils le résoudront grâce à une future mise à jour

Le grand écran de 6,8 pouces du Samsung Galaxy S24 Ultra / Image : AndroAall

Une fois que les premières réservations des Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra ont commencé à arriver chez leurs acheteurs, certains d’entre eux ont partagé sur Reddit et d’autres forums que leurs appareils présentaient un défaut d’écran qui le rendait moins bon que celui des Galaxy S23.

Eh bien, à cet égard, un récent rapport du média spécialisé SamMobile assure que Samsung est déjà au courant des problèmes des écrans des Galaxy S24 et assure que la marque coréenne travaille déjà pour le résoudre dans une future mise à jour.

Samsung corrigera le défaut des écrans des Galaxy S24 avec une mise à jour qui n’a pas encore de date

De nombreux propriétaires des nouveaux Samsung Galaxy S24 se plaignent que les écrans de leurs smartphones ont un problème avec le profil de couleurs vives, car, en activant cette option, il y a à peine de différence entre ce profil et celui de couleur naturelle.

En réalité, beaucoup de ces utilisateurs affirment que ce mode de couleurs vives n’est pas aussi coloré que celui de la génération précédente des vaisseaux amiraux de Samsung.

Jusqu’à présent, la société coréenne n’avait pas reconnu publiquement, mais la capture d’écran d’une conversation d’un utilisateur d’un Galaxy S24 avec le support technique de Samsung que nous vous montrons ci-dessus démontre que le géant coréen est conscient des problèmes des écrans de ses derniers vaisseaux amiraux.

En réalité, dans la réponse à cet utilisateur, que nous vous montrons (traduite) ci-dessous, le technicien de Samsung assure que ce défaut des écrans des Galaxy S24 sera résolu par une prochaine mise à jour, bien que malheureusement, l’employé de la société coréenne n’ait pas confirmé quand ce correctif sera lancé.

« Ne vous inquiétez pas, notre équipe de développeurs de Samsung travaille actuellement pour résoudre ce problème sur votre appareil. Soyez assuré que cette prochaine mise à jour logicielle résoudra notre problème sur notre Samsung S24 ».

Par conséquent, si vous possédez un Galaxy S24 et que vous rencontrez ce problème d’écran, la seule chose que vous pouvez faire est d’attendre que Samsung lance la correction de ce défaut et utiliser, pour le moment, un profil de couleurs plus terne.