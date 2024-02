Un moniteur basique pour conquérir n’importe quel bureau : le nouveau Xiaomi Monitor A24i est désormais officiel et offre beaucoup pour très peu

Nous avons maintenant avec nous le premier moniteur Xiaomi de l’année 2024 au niveau mondial, un modèle qui a pris un peu plus de temps que nous ne le pensions. Et nous disons cela parce que ce modèle a déjà été présenté en Chine il y a quelques mois sous le nom de Redmi Monitor A24, mais maintenant enfin nous allons pouvoir en profiter dans le reste du monde avec la dénomination de Xiaomi Monitor A24i.

Cependant, le problème est que la marque chinoise ne nous a pas confirmé quand nous pourrons l’acheter en France ni à quel prix nous pourrons l’obtenir car, pour le moment, il a seulement été lancé sur le site web mondial de la marque. Il faut attendre un peu, mais au moins nous pouvons déjà vous parler de toutes ses spécifications en détail.

Fiche technique du nouveau Xiaomi Monitor A24i

Xiaomi Monitor A24i DIMENSIONS ET POIDS 539,9 x 411,4 x 170 mm 2,98 kg PANNEAU LCD IPS de 23,8 » avec résolution Full HD (1920 × 1080p), 16:9

16,7 millions de couleurs, 99% sRGB, ∆Е<2 RÉSOLUTION Full HD (1920 × 1080p) FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT 100 Hz CONTRASTE 1000:1 LUMINOSITÉ MAXIMALE 250 nits CONNECTIVITÉ 1x HDMI Display Port 1.4 1x HDMI AUTRES Support VESA disponible Corps de seulement 7,5 mm d’épaisseur PRIX N/D

Design basique avec un panneau qui séduit

Il est vrai que ce nouveau Xiaomi Monitor A24i ne se démarque pas spécialement en termes de design, mais au moins nous pouvons profiter de ce que nous pouvons attendre d’un moniteur de ce prix. Par exemple, il dispose d’une prise HDMI Display Port 1.4 et d’un autre HDMI standard, ainsi que d’une compatibilité avec le support VESA au cas où nous ne voudrions pas utiliser le socle réglable en inclinaison qui est inclus lorsque nous achetons le produit.

Par ailleurs, ce modèle dispose d’un panneau LCD IPS de 23,8 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 100 Hz, des spécifications plus que décentes si l’on considère qu’il s’agit d’un produit basique avec lequel nous pourrons travailler et jouer sans aucun problème.

En ce qui concerne les autres caractéristiques, nous disposons de spécifications très solides telles qu’une luminosité maximale allant jusqu’à 250 nits, une couverture chromatique allant jusqu’à 99% de l’espace sRGB et une épaisseur de seulement 7,5 mm, ce qui est idéal pour placer le moniteur sur notre bureau sans prendre trop de place.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Monitor A24i

Comme nous vous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Xiaomi Monitor A24i a déjà été lancé sur le site officiel de la marque à l’échelle mondiale, mais nous n’avons toujours pas la certitude qu’il sera lancé en France ni à quel prix il arrivera finalement. Nous verrons ce qui se passe avec ce produit, mais c’est sans aucun doute une alternative magnifique si nous ne voulons pas dépenser beaucoup d’argent pour un moniteur basique pour une utilisation quotidienne.

