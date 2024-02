L’une des applications les plus utilisées de Microsoft vient de changer complètement : voici le nouveau design de OneDrive

Le service de stockage cloud de Microsoft change complètement avec son nouveau design : voici le nouveau look de OneDrive

OneDrive a un nouveau design, Microsoft vient d’annoncer le plus grand changement esthétique dans l’un de ses produits. Le service de stockage cloud de Microsoft reçoit une mise à jour importante qui rendra l’expérience plus fluide, intelligente et cohérente avec les autres applications Office. Le nouveau design de OneDrive sera disponible pour les utilisateurs fin février.

Qu’est-ce qui change dans le nouveau design de OneDrive ?

L’annonce a été faite sur le blog officiel de Microsoft et est accompagnée de captures d’écran montrant tous les changements apportés avec ce nouveau design. En général, Microsoft veut que l’expérience offerte par OneDrive soit beaucoup plus rapide, organisée et personnalisée.

Le changement le plus évident dans le nouveau design de OneDrive est l’apparence de l’interface, qui est maintenant plus propre, simple et élégante. Les icônes, les boutons et les menus ont été repensés pour être plus clairs et faciles à utiliser. De nouvelles fenêtres ont été ajoutées, telles que celle qui permet de voir les personnes avec lesquelles vous partagez le plus de fichiers.

Un autre changement important est l’amélioration de la navigation, qui est maintenant plus rapide et fluide. Le nouveau design de OneDrive permet d’accéder aux actions les plus courantes en moins de clics et offre une vue préalable plus grande et plus détaillée des fichiers. Une barre latérale a également été ajoutée, qui affiche les dossiers et les fichiers récents, ainsi que les options de partage et de synchronisation.

Les changements incluent également des options de filtrage pour identifier les fichiers plus rapidement et plus facilement. Ce menu contextuel se trouve dans la zone supérieure, permettant de sélectionner les documents provenant de Word, Excel ou PDF à afficher.

Microsoft souligne qu’avec le nouveau design de OneDrive, les commandes simples sont toujours visibles. Cela permettra aux utilisateurs d’effectuer des actions telles que l’ajout de nouveaux éléments de n’importe quel type en un seul clic, sans avoir besoin de naviguer à travers différents menus.

Le nouveau design de OneDrive est un changement radical au sein de l’application. Bien qu’il soit prévu qu’il soit disponible au cours de l’année 2024, il est surprenant que tous ces changements aient été pris au sérieux et qu’il ne faille attendre que quelques semaines pour en profiter. Cependant, Microsoft indique que ces changements pourraient évoluer au fil du temps car il ne s’agit pas d’un design final.