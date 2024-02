C’est officiel : le Nothing Phone (2a) sera bientôt présenté et sera meilleur que le Phone (1)

Le Nothing Phone (2a) sera le premier smartphone de la marque orienté vers la gamme moyenne économique.

L’annonce de la présentation du Nothing Phone (2a), partagée par la société londonienne

Nothing, la société londonienne dirigée par l’ancien PDG de OnePlus, Carl Pei, a annoncé l’arrivée de son troisième smartphone, et le premier d’une nouvelle gamme axée sur la gamme moyenne des téléphones. Il s’agit du Nothing Phone (2a), un modèle dont nous avons pu recueillir quelques détails au fil des semaines grâce aux fuites.

La société elle-même a confirmé l’arrivée de cet appareil dans sa dernière « mise à jour de la communauté », une série de vidéos où l’entreprise raconte régulièrement ses dernières avancées.

Que savons-nous du Nothing Phone (2a)?

Nothing n’a pas voulu s’étendre trop longuement sur les caractéristiques de l’appareil, se limitant simplement à assurer qu’il s’agira d’un produit centré sur les besoins basiques de l’utilisateur, basé sur la philosophie de conception de Nothing, et qui intégrera le système d’exploitation Nothing OS.

Ils garantissent également qu’il disposera de certaines des caractéristiques les mieux valorisées du Nothing Phone (2), tout en représentant une avancée dans la plupart des domaines par rapport au premier téléphone de la marque, le Nothing Phone (1).

Grâce aux rumeurs et aux fuites, nous savons que le Phone (2a) arrivera avec un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, un processeur MediaTek Dimensity 7200 associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et un système de caméra double avec deux capteurs de 50 mégapixels à l’arrière.

Bien sûr, l’interface lumineuse « Glyph » sera présente, bien que son design introduirait quelques changements importants. Cependant, tant les transparences que la palette de couleurs (noir et blanc) seront maintenues dans cette variante économique de la famille de smartphones de la marque.

Tout indique que le Nothing Phone (2a) sera présenté ce mois de février, peut-être pendant le Mobile World Congress 2024. Les dernières rumeurs suggèrent que son prix pourrait être inférieur à 400 euros dans sa version la plus basique.