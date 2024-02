Samsung dépasse Google: le Galaxy S24 Ultra est le nouveau téléphone portable avec le meilleur écran du marché, selon DXOMark.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra s’est imposé comme l’appareil avec le meilleur écran, selon le célèbre benchmark, détrônant ainsi la perle de Google.

Écran du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Cela fait déjà quelques jours que la famille Galaxy S24 de Samsung est parmi nous. En réalité, nos premières impressions avec elle ne pourraient pas être meilleures, bien que les Coréens aussi se soient laissés emporter par la fièvre de l’IA. De plus, les Galaxy S24 Ultra cette année seront de loin les meilleurs de toute la série. En plus de leur résistance, ce sera le seul modèle équipé d’une puce Snapdragon for Galaxy.

Les autres modèles auront les nouveaux Exynos 2400 qui, bien que ce soient des processeurs parfaitement capables, ont quelques points négatifs plutôt sérieux tels qu’une consommation excessive d’énergie et le fait de ne pas être à la hauteur de la dernière génération de puces Qualcomm.

C’est pourquoi, et grâce à ses autres caractéristiques, il est clair que la star de la famille est le Galaxy S24 Ultra. Pour le moment, il s’agit du smartphone avec le meilleur écran du marché selon le célèbre benchmark DXOMARK. Et compte tenu de la concurrence, cela n’est pas rien.

Le roi est mort, vive le roi

Le dispositif qui détenait le titre du meilleur écran jusqu’à présent était le Google Pixel 8 Pro, mais à présent il se trouve à la deuxième place du classement. Le dernier modèle de Samsung pour ses modèles haut de gamme fait des ravages en termes d’écrans avec un score de 155, tandis que le Pixel 8 Pro obtient un score de 154.

En troisième position, bien qu’avec des points équivalents à son grand frère, se trouve le Google Pixel 8, que nous avons déjà analysé ici. Les deux terminaux partagent le même écran, la seule différence réside dans leur taille respective, même si les deux terminaux disposent d’excellents écrans.

Le quatrième concurrent est le Samsung Galaxy Z Fold 5, qui a obtenu un score de 152 points dans le benchmark et se situe très près des meilleurs de sa catégorie. Le Google Pixel Fold suit de près avec 151 points, également très proche des premières places.

Il est curieux de constater que les téléphones Apple n’apparaissent qu’en septième position, l’iPhone 15 Pro Max étant le mieux noté avec un score de 149. Viennent ensuite l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 14 Pro, tous avec le même score.