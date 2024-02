Apple est l’entreprise la plus admirée du monde depuis 17 ans

Apple reprend la première place du classement Fortune des entreprises les plus admirées au monde

L’Apple Park d’Apple vu depuis un drone

Apple a réussi à maintenir sa position, pour la dix-septième année consécutive, en tant que l’entreprise la plus admirée au monde, selon une liste partagée par Fortune, avec Microsoft et Amazon occupant respectivement la deuxième et la troisième place. Cette distinction a été obtenue en étant reconnue comme l’une des meilleures entreprises où travailler, bien que dans une position légèrement inférieure.

La liste mentionnée comprenait initialement 1 500 entreprises, comprenant les 1 000 plus grandes entreprises des États-Unis et les 500 entreprises étrangères réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 10 milliards de dollars. Cependant, elle a été réduite à 660 après que Fortune ait concentré son attention sur les entreprises réalisant les plus gros revenus dans chaque secteur.

Apple est l’entreprise la plus admirée au monde depuis 17 ans

Comme le rapporte Fortune, Apple a conservé sa position en tant que l’entreprise la plus admirée au monde parmi les professionnels de l’industrie pendant dix-sept années consécutives, en se classant en première place dans plusieurs catégories telles que la responsabilité sociale, la solidité financière, l’innovation et la compétitivité mondiale. Malgré un score total de 8,19, légèrement inférieur à celui de l’année précédente (8,65), elle conserve sa première place dans la liste.

Complétant le podium de la liste, Microsoft occupe la deuxième place, bien qu’il soit leader dans l’industrie du logiciel informatique, tandis que Amazon est tombé à la troisième position, une de moins que l’année précédente. Cependant, Amazon a obtenu les meilleures évaluations dans les services internet et la vente au détail. En résumé, Apple obtient l’or, Microsoft l’argent et Amazon le bronze.

Il est toujours intéressant d’observer comment des entreprises aussi prestigieuses occupent les premières places de ce classement. L’analyse de ce type de listes, tant des entreprises les plus admirées que des meilleures entreprises où travailler, est toujours révélatrice car ce sont finalement des entreprises qui font partie de nos vies.