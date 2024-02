Microsoft Edge pour Android dépasse Chrome à droite: il permettra bientôt l’installation d’extensions

Une récente fuite vient de révéler que la version Canary de Microsoft Edge vous permet déjà de débloquer une fonction cachée appelée « Android Extension » grâce à laquelle vous pourrez installer des extensions sur votre téléphone portable

Le logo de Microsoft Edge, le navigateur web de la société de Redmond

Bien que Google Chrome reste le navigateur web le plus utilisé sur Android, en partie parce qu’il est déjà préinstallé sur la plupart des smartphones du marché, de plus en plus de personnes utilisent Microsoft Edge, un navigateur qui se distingue par l’intégration de Copilot, un chatbot d’IA qui vient d’être mis à jour avec une fonction qui vous permet de lui poser des questions sur une image ou de lui demander de générer des images similaires avec l’IA.

Microsoft est conscient que Edge a besoin de plus que ses fonctionnalités d’IA pour surpasser Chrome c’est pourquoi, les personnes de Redmond travaillent actuellement sur une fonctionnalité pour leur navigateur web mobile qui vous permettra d’installer des extensions, qui devrait être disponible pour tout le monde très bientôt.

Les extensions arriveront dans la version stable de Edge pour Android plus tôt que prévu

Hier, l’utilisateur populaire Reddit Leopeva64 a publié un fil sur X, le réseau social connu précédemment sous le nom de Twitter, dans lequel il partage des captures d’écran qui montrent que l’installation d’extensions est déjà possible sur Microsoft Edge pour Android.

It will be possible to install extensions in Edge for Android!:https://t.co/18lG5nYyad pic.twitter.com/Sj744tPo6z — Leopeva64 (@Leopeva64) Janvier 31, 2024

Dans les images qui accompagnent ce fil, que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez voir que pour pouvoir installer des extensions sur Edge pour Android, il est nécessaire d’activer un drapeau ou une fonction expérimentale appelée « Android Extension ».

Une fois cela fait, une nouvelle icône apparaîtra dans la barre d’outils de Edge avec le titre « Extensions » et en appuyant dessus, vous accéderez à un nouveau menu à partir duquel vous pourrez installer différentes extensions sur le navigateur Microsoft. Actuellement, la liste des extensions pour Edge sur Android se limite à trois: Dark Reader, uBlock Origin et Global Speed, mais tout indique qu’elle sera mise à jour avec plus d’options dans les prochaines semaines.

De plus, Leopeva64 confirme également dans le fil de X que cette nouvelle fonction cachée pour installer des extensions n’est disponible, pour le moment, que dans la dernière version de Edge Canary pour Android, que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous, et que Edge pour Android est en train d’être mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité pour Copilot appelée « Read Aloud » qui sera chargée de transformer le texte des questions posées au chatbot en audio.