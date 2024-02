Tradukka vs Google Translate: quel traducteur est le meilleur

On confronte deux traducteurs : Tradukka vs Google Translate, lequel pensez-vous remportera le titre du meilleur traducteur ? Découvrez-le ici.

Tradukka peut être utilisé en ligne sur son site web ou via son application sur Android.

Lorsque nous avons besoin de traduire un mot, une phrase, un paragraphe ou même un site web, nous avons tendance à faire appel au traducteur le plus connu et utilisé dans le monde, lequel ? Eh bien, ni plus ni moins que Google Translate. Même si ce traducteur est sans aucun doute l’un des meilleurs, il existe de nombreuses alternatives de qualité équivalente qui échappent souvent à la plupart d’entre nous.

Le meilleur exemple en est Tradukka, un impressionnant traducteur de texte qui permet de traduire différentes langues en un « claquement de doigts ». En commençant comme un simple service de traduction en ligne, les créateurs de cet outil ont été bien au-delà, en créant une application pour Android (on espère qu’elle sera également disponible sur iOS à l’avenir) et en améliorant considérablement la qualité des traductions.

Si vous en avez entendu parler, ou si un ami ou un membre de votre famille vous l’a recommandé, mais que vous vous considérez comme un fidèle adepte du traducteur de Google, sachez que vous êtes au bon endroit. Ici, nous confrontons ces deux services et nous parviendrons à une conclusion sur quel traducteur est meilleur.

Qu’est-ce que Tradukka offre-t-il ?

Lorsque nous accédons pour la première fois au site web officiel de Tradukka, ou que nous téléchargeons et installons son application, nous pouvons remarquer que son interface n’est pas du tout attrayante, de même qu’elle n’est pas simple à utiliser. Cela pourrait être un inconvénient, mais il suffit de quelques minutes pour comprendre son fonctionnement.

De notre point de vue, Tradukka est assez fiable pour traduire des textes courts et longs, bien qu’entre chaque traduction, une petite annonce intrusive apparaîtra, qui nous oblige à la regarder pendant au moins quelques secondes.

Il convient de souligner que Tradukka peut traduire plus de 45 langues, dont le russe, le portugais, le japonais, l’italien, l’anglais, le néerlandais, le français, le slovène, l’espagnol, le danois, le coréen et le catalan.

Google Play Store | Tradukka

Google Translate ou Tradukka ? Quel traducteur est meilleur

En comparant les deux traducteurs en même temps, nous pouvons dire que non, Tradukka n’est pas meilleur que Google Translate. Néanmoins, les traductions qu’il réalise d’une langue à une autre sont de très bonne qualité.

En termes de design, l’application Google Translate est mieux structurée et offre une interface beaucoup plus propre, c’est-à-dire facile à utiliser. De plus, Google Translate n’affiche pas de publicité, ce qui pourrait certainement déranger les utilisateurs qui décident de donner une chance à Tradukka.

Enfin, nous ne pouvons pas négliger un point décisif qui nous amène à dire que Google Translate est meilleur que Tradukka, quoi ? Que Tradukka nécessite que l’appareil soit connecté à Internet pour pouvoir effectuer des traductions. En revanche, il existe une astuce dans Google Translate qui permet de traduire certaines langues sans avoir besoin d’être connecté à Internet.