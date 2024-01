Voici les 20 téléphones mobiles les plus vendus de l’histoire : aucun Android n’est présent dans la liste

Le téléphone portable le plus vendu de l’histoire n’est ni de Samsung ni d’Apple, les deux géants d’aujourd’hui. Jusqu’à présent, personne n’a réussi à surpasser les téléphones Nokia les plus basiques.

Une étude révèle quels sont les 20 téléphones portables les plus vendus de tous les temps

Vous vous demandez sûrement souvent quels sont les téléphones portables les plus vendus de tous les temps à l’échelle mondiale, car à ce stade, nous sommes tous conscients que ces petits appareils de communication, désormais transformés en véritables ordinateurs, font partie essentielle et irremplaçable de nos vies au point qu’il y a plus de téléphones portables activés dans le monde que d’humains.

Plus de 50 ans se sont écoulés depuis le premier appel avec ce gigantesque DynaTAC, bien que l’explosion de l’industrie ne se soit produite qu’à la fin des années 90 et même au début des années 2000, lorsque Nokia dominait d’une main de fer et que l’ère des smartphones n’était même pas envisagée, avec des téléphones aussi basiques qui ne pouvaient faire que des appels et envoyer des messages courts avec un nombre limité de caractères.

Ces téléphones, une rareté de nos jours, sont maintenant appelés feature phones, mais ne les sous-estimez pas car aucun des puissants smartphones d’aujourd’hui n’a réussi à surpasser en termes de ventes les téléphones les plus basiques vendus par la société finlandaise Nokia dans les années 2000-2005, du moins selon les informations fournies dans une étude de Visual Capitalist qui se base sur les données historiques de Wikipedia, Yahoo Finance et Omdia, entre autres sources.

Les 20 téléphones portables les plus vendus révèlent que Nokia et Apple sont les grands gagnants

Il est curieux de voir comment Nokia occupe les 2 premières places du classement, 3 dans le top five et pas moins de 10 positions parmi les 20 téléphones portables les plus vendus de tous les temps. C’est presque incroyable, surtout pour les plus jeunes, car cette marque mythique a connu une disgrâce après ses erreurs avec Symbian pour être à nouveau récupérée de nos jours par HMD Global.

L’autre grand gagnant est Apple, bien sûr, car même si Windows Mobile et plusieurs fabricants ont d’abord flirté avec les PDA et les smartphones, notamment Sony-Ericsson avec sa série P, ce sont les produits de Cupertino qui se sont attribués l’invention du smartphone tel que nous le connaissons aujourd’hui, plaçant 8 séries de leurs iPhone parmi les 20 téléphones les plus vendus.

Samsung et Motorola se démarquent dans la liste, mais ils le font de manière anecdotique avec un téléphone chacun, le Samsung E1100 à la 11e position et le populaire et beau Motorola RAZR V3 de type clapet qui a presque été relancé récemment avec la série RAZR pliable à la 17e position.

Position Modèle Ventes 1 Nokia 1100 250M 2 Nokia 1110 248M 3 iPhone 6/6 Plus 222M 4 Nokia Série 105 200M 5 iPhone 6S/6S Plus 174M 6 iPhone 5s 165M 7 Nokia 3210 161M 8 iPhone 7/7 Plus 160M 9 iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max 159M 10 iPhone XR/XS/XS Max 151M 11 Nokia 6600 150M 11 Nokia 1200 150M 11 Nokia 5230 150M 11 Samsung E1100 150M 15 iPhone 5 146M 16 Nokia 2600/2610/2626/2630 135M 17 Motorola RAZR V3 130M 17 Nokia 1600/1650/1661 130M 19 Nokia 3310 126M 20 iPhone 8/8 Plus 125M

Il est presque incroyable de constater qu’aucun téléphone Android ne figure dans la liste, mais il est vrai que si l’on parle de smartphones haut de gamme, Apple domine tandis que sur la plateforme de Google, il y a de nombreuses options qui diluent les chiffres de ventes totales.

Aucun Android ne figure dans la liste, comme vous l’aurez remarqué, et il est évident que la diversité des options disponibles dans le catalogue sur la plateforme de Google fait que les chiffres de ventes se diluent et qu’aucun smartphone en particulier ne parvient à vendre un grand nombre d’unités. Pour donner un exemple, les Galaxy S23 se sont mieux vendus que jamais dans la série phare d’Android, et pourtant ils n’ont même pas atteint les 40 millions d’unités vendues car dans des pays aussi importants que la Chine ou l’Inde, les ventes sont relativement faibles par rapport à d’autres options.

En ce qui concerne les chiffres, il est vrai que les données sont écrasantes, car la série la plus basique de Nokia au début des années 2000, lorsque ces appareils commençaient à se démocratiser, a réussi à vendre pas moins de 250 millions de Nokia 1100 et 248 millions du modèle Nokia 1110. Près de 500 millions de téléphones qui coûtaient environ 100 dollars, soit à peu près la population de l’Union européenne, pour mettre les choses en perspective.

De sa famille de téléphones les plus basiques qui coûtaient environ 100 dollars à l’époque, Nokia a réussi à vendre près de 500 millions d’unités des modèles 1100 et 1110 autour des années 2003 et 2004. C’étaient des temps de démocratisation technologique et tout le monde voulait un téléphone portable.

Historiquement, les iPhone se sont toujours très bien vendus, surtout les séries les plus évoluées par rapport aux générations précédentes comme l’iPhone 6 (grandes écrans) ou l’iPhone X (format tout écran avec encoche).

Une liste sans aucun doute curieuse pour répondre à une question que beaucoup se sont souvent posée, des informations pertinentes que vous pourrez partager pour éviter les discussions redoutées avec les beaux-frères… Nous sommes là pour vous aider !