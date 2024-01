Que savons-nous du prix du Xiaomi SU7 : il sera plus cher en Europe, les prix de la concurrence

Nous l’avons étudié en détail. Nous avons examiné sa prise en main, sa maniabilité et même sa capacité à se garer sans conducteur. Mais il reste encore le facteur le plus désiré à connaître : quel sera le prix de la Xiaomi SU7, le premier véhicule de la compagnie ?

Sans prix officiel pour le moment, tout ce qui a été annoncé a été démenti par Xiaomi, indiquant qu’ils n’ont pas encore de prix définitif. Mais les analystes et les « leaksters » continuent de filtrer des montants indicatifs. Et si nous savons quelque chose de certain, c’est que en Occident, ce sera toujours plus cher.

Le concurrent direct de Tesla et ses voitures

Capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 265 km/h – ce qui le place au-dessus de la Porsche Taycan Turbo – le Xiaomi SU7 dispose d’une technologie de charge ultra-rapide de 800 V développée par Xiaomi, ce qui lui permet d’avoir une autonomie de 220 km après seulement 5 minutes de charge.

Le SU7 inclut des fonctionnalités de conduite autonome avec des caméras haute résolution, du LiDAR et des capteurs ultrasoniques, ce qui le positionne clairement comme un concurrent direct de la Tesla Model S dans ce domaine. Si l’on regarde le prix, en France, la Tesla Model 3 part de 39 990 euros, et la Tesla Model S part de 94 990 euros.

Combien coûte la voiture électrique : le prix de la Xiaomi SU7

Lei Jun, co-fondateur de Xiaomi, a indiqué que leur premier véhicule électrique a été conçu selon les normes d’une machine de rêve et que l’investissement a été très élevé, ce qui signifie que le prix sera définitivement un peu cher. Le PDG de Xiaomi a exclu que la voiture puisse coûter 99 000, 149 000 ou 199 000 yuans (12 800, 19 241 et 25 724 euros), comme l’avaient prétendu certaines rumeurs.

Donc, la voiture sera théoriquement plus chère que ces prix. Les dernières rumeurs placent le prix du modèle SU7 RWD à 35 200 dollars (32 400 euros) et celui du modèle SU7 AWD à 55 000 dollars (50 700 euros). Comme nous pouvons le voir, le Xiaomi SU7 standard serait moins cher que la Tesla Model 3, bien que cela dépende également des marchés.

Plus cher en Occident

Comme c’est généralement le cas avec n’importe quelle marque orientale, les prix des produits et des appareils Xiaomi en Chine ne sont pas les mêmes lorsqu’ils arrivent en Europe. Ils restent très compétitifs, mais plus chers en raison des taxes, des droits de douane, etc.

Comme on peut s’y attendre, le Xiaomi SU7 sera sûrement plus cher en Europe qu’en Chine, mais avec la Tesla Model 3 à 39 900 euros, il reste à voir si le modèle d’entrée du SU7 sera moins cher que Tesla.

Pour démentir toutes les rumeurs qui ont circulé jusqu’à présent, le directeur des relations publiques de Xiaomi, Wang Hua, a publié ce message sur Weibo :

« Jusqu’au lancement officiel de la voiture électrique Xiaomi, toutes les informations et les affiches avec les différentes variantes et prix sont fausses ».

Cela s’explique par le fait que, comme l’a spécifié le directeur, Xiaomi n’a pas encore pris de décision définitive quant aux prix et à la date de vente, donc personne ne peut vraiment le savoir et ils pourraient toujours changer au dernier moment. Ce que nous savons, c’est que Lei Jun annoncera le prix définitif lors de la prochaine conférence de presse officielle, qui devrait avoir lieu au second semestre 2024.

Via | Gizmochina