Apple cesse de signer iOS 17.2.1 : voici ce que cela signifie pour ton iPhone

Apple cesse de signer iOS 17.2.1

Récemment, Apple a cessé de signer iOS 17.2.1, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone ne peuvent plus revenir à cette version s’ils le souhaitent. Ce mouvement fait suite à la sortie d’iOS 17.3 le 22 janvier dernier, qui a introduit des nouveautés telles que la Protection contre les Dispositifs Volés, un nouveau fond d’écran et les listes collaboratives d’Apple Music.

Dans cet article, nous allons expliquer les conséquences de la cessation de signature d’iOS 17.2.1 par Apple, une version qui n’apportait pas beaucoup de nouveautés, mais plutôt des corrections de bugs et des améliorations de performances. Comme mentionné précédemment, lorsque Apple cesse de signer une version d’iOS, cela a plusieurs implications.

Apple encourage les utilisateurs à mettre à jour leur iPhone vers la dernière version

Cesser de signer les anciennes versions d’iOS après la sortie d’une nouvelle version est une pratique courante chez Apple. De cette manière, les utilisateurs sont encouragés à avoir leur iPhone à jour avec la dernière version du système d’exploitation, ne pouvant pas revenir à une version antérieure.

C’est la mauvaise nouvelle. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Lorsque Apple prend cette décision, c’est généralement parce qu’elle prépare la sortie d’une nouvelle version du système d’exploitation, et en général, il ne s’écoule pas plus de trois semaines entre la cessation de signature d’une version et la sortie d’une nouvelle. Il est donc probable que nous puissions bientôt mettre à jour vers iOS 17.3.1 avant la sortie d’iOS 17.4.

Il est également important de souligner que iOS 17.3.1 ne sera pas une mise à jour avec beaucoup de nouveautés. Ce sera plutôt une version destinée à corriger les différents bugs qu’iOS 17.3 pourrait avoir, de sorte qu’il n’y ait pas beaucoup de temps entre iOS 17.3 et iOS 17.4, qui sera lancé la première semaine de mars pour respecter les délais fixés par la Loi sur les Marchés Numériques.

Enfin, rappelons que iOS 17.4 permettra le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store et le choix du navigateur par défaut sur notre iPhone avant de les utiliser. Cette fonctionnalité a déjà été présentée dans la dernière version bêta, où la liste des options disponibles est affichée.