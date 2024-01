Le OnePlus Open commence à recevoir les premières versions stables d’Android 14

L’OnePlus Open commence à recevoir les premières versions stables d’Android 14, qui seront déployées à l’échelle mondiale au cours des prochaines semaines.

Image de l’OnePlus Open.

Il ne fait aucun doute que l’OnePlus Open a tout pour être le meilleur smartphone pliable de l’année. Non seulement il a réussi brillamment notre analyse, mais il est également l’un des plus robustes de sa catégorie. Il est destiné à être l’un des téléphones pliables capables de convaincre ceux qui pensent que ces appareils ne sont pas pour eux, et il a de bonnes raisons de le faire (surtout en ce qui concerne la photographie).

Cependant, il est arrivé avec quelques défauts de fabrication. Peut-être le plus important est-il qu’il soit lancé avec Oxygen OS 13 basé sur Android 13, tandis que d’autres concurrents (comme le Samsung Galaxy Z Fold 5) arrivaient sur le marché avec Android 14 préinstallé en tant que système d’exploitation de base.

La bonne nouvelle est, grâce à Android Authority, que l’OnePlus Open reçoit déjà les premières versions stables d’Oxygen OS 14 après une période de tests approfondie. Le déploiement a déjà commencé, spécifiquement pour les utilisateurs en Inde, et s’étendra progressivement à l’échelle mondiale.

Les nouveautés d’Oxygen OS 14 pour l’OnePlus Open

Voici tout ce qui est inclus dans la mise à jour vers Oxygen OS 14 :

Aqua Dynamics, une forme d’interaction avec des formes changeantes qui permet à l’utilisateur de voir des informations mises à jour en un seul coup d’œil.

Efficiency intelligente, qui comprend : File Dock, un espace où vous pouvez faire glisser et déposer du contenu pour le transférer entre applications et appareils. Content Extraction, qui permet de reconnaître et d’extraire du texte et des images de l’écran en un seul toucher. Smart Cutout, une fonctionnalité qui peut séparer différents personnages d’une photo de l’arrière-plan pour les copier ou les partager.

Améliorations de Shelf avec plus de recommandations de widgets.

Améliorations de la connectivité entre les appareils.

Améliorations en matière de sécurité et de confidentialité, notamment en ce qui concerne la gestion des autorisations relatives aux vidéos pour un accès plus sécurisé des applications.

Performance optimisée, avec des améliorations de la stabilité du système, le lancement d’applications par commandes vocales et des animations plus fluides.

Aquamorphic Design est ajouté, ce qui comprend : Améliorations avec un système de couleurs plus naturel, agréable à l’œil et clair. Sonneries et sons de notification en accord avec l’Aquamorphic Design. Animations système beaucoup plus fluides.

Un tracker d’empreinte carbone est ajouté, montrant à l’utilisateur les émissions de CO2 qu’il économise en marchant plutôt qu’en conduisant.

Il faudra encore un certain temps avant que le déploiement d’Oxygen OS 14 n’arrive en Europe, mais avec cela, nous avons déjà de quoi nous mettre l’eau à la bouche. Au cours des prochaines semaines, la nouvelle version d’Android pour l’OnePlus Open arrivera dans les différents territoires.