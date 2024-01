Avec HyperOS j’ai réussi à économiser 12Go de stockage sur mon téléphone Xiaomi: encore plus que ce qui a été promis dans l’annonce

Le nouveau système de Xiaomi, HyperOS, parcourt déjà le monde de téléphone en téléphone depuis plusieurs semaines, de mise à jour en mise à jour, et il est enfin arrivé entre mes mains. Plus précisément, dans ma poche. La poche où je range le Xiaomi 13T Pro qui a maintenant laissé MIUI derrière lui pour toujours. Et comme pour chaque grande mise à jour, il y a eu des changements.

L’aspect graphique a légèrement changé, le téléphone est maintenant plus fluide, les applications s’ouvrent plus rapidement et j’ai de nouveaux thèmes auxquels j’ai accès pour la personnalisation. Mais le plus grand changement que j’ai remarqué lors de la mise à jour a été celui de l’espace disponible sur mon Xiaomi. La marque avait promis de réduire quelques gigaoctets d’espace par rapport à MIUI 14, mais cela a été un peu plus sur mon Xiaomi. Environ 12,5 Go, pour être plus précis.

Mon Xiaomi a perdu 12,5 Go grâce à HyperOS

Comme nous l’avons dit, Xiaomi avait déjà annoncé qu’il était en tête du marché en ce qui concerne le poids de son système d’exploitation. HyperOS. La mise à jour, au moment où le téléphone vous informe de sa disponibilité, affiche un poids d’environ 6 Go. Dans mon cas, celui du Xiaomi 13T Pro, il était d’environ 5,8 Go. Dans les chiffres indiqués par la marque elle-même, rien de pertinent.

Le fait est que ce téléchargement est temporaire, comme pour chaque nouvelle mise à jour de cette envergure. Les 6 Go, ou 5,8 Go dans mon cas, sont juste nécessaires pour télécharger la mise à jour. Ensuite vient l’installation. Le moment où votre Xiaomi commence à abandonner MIUI et à remplacer ses fichiers vitaux par ceux de HyperOS. C’est à ce moment-là que tout commence à se réduire.

Le nouveau HyperOS occupe moins d’espace que MIUI 14, comme la marque l’a annoncé. Mais il faut prendre en compte le fait que le système d’exploitation, non seulement Android mais tous les autres également, accumule des déchets au fil du temps. Des fichiers temporaires qui ne sont pas supprimés lorsque cela est nécessaire, des caches qui ne disparaissent pas. Tout cela s’accumule, et lorsqu’une nouvelle mise à jour arrive, cela permet un nettoyage. Le nouveau système prend la place de l’ancien et tout ce qui est superflu disparaît.

Donc, dans le cas de mon Xiaomi 13T Pro, l’arrivée de HyperOS a fait passer l’espace occupé sur le stockage interne de 82,9 Go à seulement 70,4 Go. 12,5 Go ont disparu comme par magie, sauf que ce n’est pas de la magie mais l’œuvre des développeurs de systèmes d’exploitation. Donc, en plus du fait que HyperOS « file » comparé à MIUI, il faut ajouter le fait qu’il est également plus léger et a rendu mon téléphone plus léger. C’est une victoire à plusieurs niveaux.