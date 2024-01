Apple était sur le point d’éliminer le MacBook Air « à cause » de Jony Ive

Les intentions de Jony Ive étaient claires : créer un MacBook Pro aussi léger et fin, voire plus, que le MacBook Air

Jony Ive misait fort sur le MacBook Pro

Les décisions prises par Apple, ainsi que celles qu’ils ont failli prendre, sont toujours d’intérêt dans le monde technologique. Comme cela a été révélé dans l’un des derniers épisodes du podcast « The Vergecast », Jony Ive voulait supprimer le MacBook Air, selon le célèbre journaliste Walt Mossberg.

Citant d’importantes sources au sein d’Apple, Walt Mossberg a révélé que l’ancien chef du design d’Apple voulait éliminer le MacBook Air afin de simplifier la gamme d’ordinateurs portables de l’entreprise, se concentrant uniquement sur le MacBook Pro.

Que serait-il alors advenu de la gamme d’ordinateurs portables d’Apple ?

Les intentions de Jony Ive étaient claires : créer un MacBook Pro aussi léger et fin, voire plus, que le MacBook Air. Un mouvement qui, selon Ive, aurait rendu la gamme d’ordinateurs Apple beaucoup plus simple, générant davantage de revenus grâce à un MacBook Pro de prix supérieur. Ces intentions étaient totalement opposées à celles de Steve Jobs, qui a toujours opté pour maintenir les deux gammes, une pour le consommateur général et une autre pour les professionnels.

Il y a eu une nette tension entre l’équipe de conception dirigée par Ive et le secteur de l’ingénierie et de la gestion des produits d’Apple. Ce dernier camp défendait fermement la pertinence du MacBook Air, mettant en avant son succès en termes de ventes et sa position de leader sur le marché. Finalement, cette perspective a prévalu et une mise à jour du MacBook Air a été réalisée en 2018.

Bien qu’une seule source soit citée pour ces informations, il est certain que cela suscite un débat intéressant sur ce qui se serait passé si Apple avait opté pour l’idée de Jony Ive. C’est curieux car Ive a quitté Apple l’année suivante, en 2019, pour fonder sa propre entreprise appelée LoveFrom. On ne sait pas si ce différend en était l’une des causes, mais il est certainement curieux de connaître ce genre de choses. Cependant, la gamme MacBook Air est plus vivante que jamais, car un nouveau modèle avec un processeur M3 est prévu pour le mois de mars prochain.