Suis ces conseils pour effacer ton historique Google en seulement quelques clics depuis ton Xiaomi

Pour se faire une idée de l’importance du moteur de recherche le plus utilisé au cours des deux dernières décennies, il suffit de mentionner que Internet est divisé entre ce que Google est capable d’indexer (Surface Web) et ce qu’il ne l’est pas (Deep Web et Dark Web). Et l’une de ses particularités est qu’il enregistre toutes les recherches que vous faites.

La raison ? Vous aider ensuite à rendre vos recherches suivantes plus rapides et précises grâce aux prédictions automatiques. De cette manière, il sait quels sujets vous intéressent, quels sujets, goûts, musique. Par le biais de ce processus, Google devine la musique que vous avez écoutée en boucle sur Spotify au cours des trois dernières semaines, le restaurant où vous avez réservé le mois dernier ou même le type de vêtements.

Supprimer l’historique de Google

Google recueille donc en permanence des informations chaque fois que nous l’utilisons, et conserve ces recherches dans votre historique à moins que vous n’utilisiez le mode de navigation privée fourni par les navigateurs web.

Mais il existe un moyen de supprimer ces données, et c’est ce que nous allons vous montrer ici. Et c’est très simple et quelque chose que vous pouvez faire depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou même depuis votre téléphone mobile :

Depuis un PC / ordinateur portable

Ouvrez dans un navigateur le site web de Google, bien que vous puissiez également le faire depuis d’autres services comme Gmail. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte sur lequel vous souhaitez supprimer l’historique.

Vous voyez l’icône en haut à droite ? C’est votre image de profil de votre compte, et une photo apparaîtra – ou une lettre si vous n’en avez pas mis. Cliquez dessus

Un menu contextuel s’ouvrira. Ouvrez l’option Gérer votre compte Google

Maintenant, vous êtes dans les paramètres de votre compte Google. Dans la liste à gauche, recherchez Données et confidentialité

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyez la Configuration de l’historique, et cliquez sur l’option Mon activité. En réalité, il existe un moyen d’accéder directement à cette section en cliquant sur ce lien : myactivity.google.com

Ici, vous verrez si les historiques de votre activité sur le web, les emplacements et même les vidéos que vous avez regardées sur YouTube sont activés ou non. Dans la zone de Recherche d’activité, cliquez sur Supprimer

Maintenant, décidez si vous souhaitez supprimer les recherches des dernières heures, des dernières 24 heures, d’une période personnalisée ou simplement tout supprimer.

Depuis votre Xiaomi, Redmi, POCO ou tout autre appareil Android

Si vous voulez le faire depuis votre smartphone, ouvrez l’application Google et assurez-vous d’être connecté à votre compte. À partir de là, le chemin est le même : cliquez sur l’icône de votre profil > Gérer votre compte Google > Données et confidentialité > Mon activité > Dans la zone de recherche d’activité, cliquez sur Supprimer.