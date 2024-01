PayPal annonce le licenciement de 2 500 employés, soit 9 % de son effectif

PayPal est la dernière entreprise à annoncer une vague de licenciements : elle touchera 9% de son personnel

L’application PayPal sur un smartphone / Image : Marques Thomas (Unsplash)

Une nouvelle vague de licenciements est sur le point de se produire dans l’une des entreprises les plus importantes de l’industrie technologique : après les annonces de Microsoft et de Twitch, entre autres, PayPal a été la dernière à rejoindre cette tendance, annonçant une « restructuration » de son personnel, qui se traduira par la suppression d’environ 2 500 employés, soit 9% du total des travailleurs de l’entreprise.

Les employés concernés seront informés cette semaine

Le PDG et président de l’entreprise, Alex Chriss, a été chargé de transmettre la mauvaise nouvelle, à la fois dans une circulaire envoyée aux employés et publiquement par le biais d’une publication sur le blog officiel de PayPal. Il y est précisé qu’après avoir évalué les points forts et les faiblesses de l’entreprise, et analysé les changements à mettre en œuvre, il a été décidé d’ajuster l’effectif de PayPal.

Cet ajustement touchera 9% du personnel. Chriss lui-même a indiqué que la réduction du personnel se fera par une combinaison de licenciements directs et de suppression de postes vacants qui auront lieu tout au long de l’année 2024.

Les personnes touchées par ces licenciements seront informées entre aujourd’hui et la fin de la semaine. De plus, dans tous les cas, la décision est soumise à consultation chaque fois que la loi l’exige, et PayPal s’engage à faciliter la transition de tous les employés concernés.

Avec cette vague de licenciements, PayPal vise à devenir une entreprise plus agile, capable de se déplacer plus rapidement dans un environnement aussi changeant que celui de l’industrie fintech, tout en se concentrant de manière plus claire sur l’efficacité en mettant en place des systèmes d’automatisation afin de consolider ses technologies.