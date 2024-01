Les iPhone 16 n’auront qu’un petit changement dans leur conception

Les iPhone 16 seraient une mise à jour continue, ce qui entraînerait de mauvaises ventes

Les iPhone 16 n’auront presque aucun changement dans leur design

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone 16 et iPhone 16 Pro n’auront pas de changements de design significatifs. Comme il l’a affirmé à plusieurs reprises, le seul changement dans ce domaine sera le nouveau bouton de capture, qui se trouvera en bas à droite de tous les modèles et aura des fonctions liées à l’appareil photo.

Après une génération avec de nombreux changements, les iPhone 16 seraient une génération continuelle, ce qui pourrait affecter les ventes des appareils de la société à la pomme croquée. Selon Kuo, les fonctions d’intelligence artificielle générative complètes n’arriveront pas avant les iPhone 17, qui seront lancés en 2025.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro pourraient être une génération très continuelle

Comme il l’a écrit sur son profil Medium, Ming-Chi Kuo pense que les fonctions d’intelligence artificielle générative complètes n’arriveront pas avant l’iPhone 17 en 2025. Rappelons que iOS 18 inclura les premières fonctions d’IA, mais il semble que finalement, elles ne seront pas aussi importantes qu’initialement prévues.

Selon l’analyste, cela provoquera une baisse des ventes d’iPhone en 2024, car ils ne seront pas alignés sur les tendances de cette année et ne comporteront pas de changements significatifs dans les iPhone 16, en dehors du nouveau bouton de capture présent sur tous les modèles ou des améliorations dans le domaine photographique.

Pour être plus précis, les modèles Pro auront des écrans de 6,3 et 6,9 pouces, ainsi qu’un bouton de capture sensible à la pression et au toucher. Cela signifie que nous pourrions effectuer différentes actions en appuyant ou en glissant sur le bouton, comme ouvrir l’appareil photo ou zoomer, par exemple.

Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, mais rappelons que Mark Gurman pense également que les iPhone 16 seront une mise à jour continue. Cependant, il l’attribue au fait qu’Apple se concentre sur iOS 18 pour en faire l’une des plus grandes mises à jour jamais publiées pour l’iPhone, en incluant les premières nouveautés de l’IA et un assistant entièrement repensé.