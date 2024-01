Si vous avez le stockage de votre téléphone Xiaomi plein, cette application vous aidera à supprimer toutes les ordures en une seule fois

Sans aucun doute, le stockage est l’un des principaux inconvénients que nous rencontrons souvent sur nos téléphones mobiles, surtout si nous dépensons peu d’argent. En effet, cette année 2024, nous avons vu comment Xiaomi s’est amélioré dans ce sens et nous a présenté des terminaux d’entrée de gamme tels que les POCO M6 Pro ou Redmi 13C avec jusqu’à 256 Go de stockage interne, mais ce n’est pas généralisé à tous les modèles.

En réalité, si nous avons des équipements un peu plus anciens, le stockage sera beaucoup plus faible, mais grâce à l’application dont nous allons parler dans ce post, vous pourrez libérer beaucoup d’espace en un seul clic seulement, un outil extrêmement utile que nous vous recommandons d’avoir installé absolument sur votre téléphone mobile pour pouvoir profiter de tous ses avantages.

Files de Google, l’outil suisse incontournable sur votre Xiaomi

Dans ce cas, pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité gratuitement sur notre téléphone Android, tout ce que nous avons à faire est de télécharger l’application bien connue de Files de Google, un outil extrêmement utile et facile à utiliser, car elle se chargera elle-même de reconnaître tous les fichiers indésirables de notre smartphone sans que nous ayons à faire quoi que ce soit.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, l’application dispose d’une section spécifique pour supprimer les fichiers indésirables présents dans la mémoire interne de notre appareil. Ce type de fichiers correspond généralement à des pièces jointes à des e-mails et à d’autres éléments que nous n’utilisons généralement pas dans notre vie quotidienne, nous ne devons donc pas craindre la suppression de fichiers importants.

Dans notre cas, nous avons pu récupérer plusieurs gigaoctets de stockage dont nous pensions ne pas disposer, donc si vous ne nettoyez pas la mémoire de votre appareil depuis longtemps, vous pouvez récupérer encore plus d’espace. De plus, nous avons d’autres sections disponibles pour supprimer d’autres fichiers plus volumineux ou même des téléchargements que nous n’utilisons pas, donc les possibilités sont nombreuses à cet égard.

Téléchargement | Files de Google