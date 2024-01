Samsung Galaxy Fit3 : les premières images officielles du nouveau bracelet sport de la marque dévoilées

Une fuite provenant d’un des stores régionaux de Samsung nous permet de voir le design de la Samsung Galaxy Fit3 en détail

Le nouveau Samsung Galaxy Fit3 avec un boîtier argenté et des bracelets noirs et oranges

On s’attendait à ce que, avec les nouveaux Samsung Galaxy S24, qui sortent aujourd’hui même, arrive également le nouveau bracelet de sport de la marque coréenne, le Galaxy Fit3 dont nous avons déjà reçu plusieurs rumeurs depuis la fin de l’année dernière, qui nous donnent un aperçu de son apparence et de certaines de ses caractéristiques.

Eh bien, maintenant une récente fuite nous permet de voir les premières images officielles de la Samsung Galaxy Fit3, qui nous montrent le design complet du nouveau bracelet intelligent du géant coréen.

La Galaxy Fit3 se montre sur un site régional de Samsung

Le média Gadgets & Wearables a partagé les premières images officielles de la Samsung Galaxy Fit3, qui ont été extraites d’un des sites web régionaux de Samsung qui les a chargées avant la date prévue par la société coréenne.

Ces images révélées, que nous affichons ci-dessous, nous permettent de voir le Samsung Galaxy Fit3 avec un boîtier argenté et avec deux des couleurs disponibles pour ses bracelets : noir et orange. Cependant, sachez que le nouveau bracelet de sport de Samsung sera disponible en trois couleurs de boîtier : argenté, gris et rose doré et aura plus d’options de couleur pour les bracelets.

De plus, ces nouvelles images du Galaxy Fit3 confirment également que le nouveau bracelet de sport de la marque disposera d’un mécanisme de libération rapide pour les bracelets qui facilitera le remplacement, et qui est très similaire à celui des montres connectées les plus récentes de la marque, les Samsung Galaxy Watch6 et Watch6 Classic.

En ce qui concerne ses spécifications, selon ce que nous savons jusqu’à présent, le Samsung Galaxy Fit3 aura un poids de seulement 21 grammes et aura un écran de 1,61 pouces, avec une autonomie allant jusqu’à 21 jours en utilisation normale du bracelet, avec plusieurs modes d’entraînement et des fonctions de suivi du sommeil et de la fréquence cardiaque, ainsi qu’un rtOS, une couche de logiciel personnalisée, comme système d’exploitation au lieu de Wear OS.

Quoi qu’il en soit, le fait que le Samsung Galaxy Fit3 apparaisse déjà sur un site web du géant coréen nous fait penser que sa présentation est plus proche que jamais et qu’il est très probable que Samsung le présente officiellement dans les prochaines semaines.