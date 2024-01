Un bug de sécurité affecte les téléphones Android de plusieurs marques

Android est le système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde avec une part de marché de 71 %, ce qui fait que les cybercriminels le ciblent pour créer des logiciels malveillants qui leur permettent d’infecter le plus grand nombre de dispositifs possible et de voler les données de leurs utilisateurs, telles que leurs informations bancaires ou privées.

Mais les failles de sécurité d’Android ne sont pas toujours causées par des logiciels malveillants, car il arrive que la configuration même du système d’exploitation de Google cache une porte dérobée qui permet aux malfaiteurs de prendre le contrôle des terminaux des utilisateurs.

C’est exactement ce qui s’est récemment produit, car une fuite a révélé une faille de sécurité dans Android qui affecte des centaines de téléphones de différentes marques et qui est causée par une série de failles trouvées dans AOSP (Android Open Source Projet).

Récemment, l’expert Android, Mishaal Rahman, a publié un article sur X dans lequel il révèle que l’expert en cybersécurité Tom Hebb a partagé un rapport sur le site du Red Team X de Meta dans lequel il explique qu’ils ont découvert que les appareils Android de plusieurs grandes marques « signent des modules APEX (unités mises à jour de code du système d’exploitation hautement privilégiées) en utilisant des clés privées provenant du référentiel public des sources Android ».

The technical write-up for CVE-2023-45779 has been published by Tom Hebb of Meta’s Red Team X, revealing that several Android OEMs such as ASUS, Fairphone, Lenovo, Microsoft, Nokia, Nothing, and Vivo, were signing some of their APEX modules with the test keys publicly available… https://t.co/E0NauPEPyH pic.twitter.com/IzvtQ2x9Bw

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 30 janvier 2024