En quoi une carte microSD diffère-t-elle d’une carte TF

Différentes ou très similaires entre elles ? Jetez un coup d’œil à cet article et découvrez les différences entre les cartes microSD et TF.

À première vue, elles sont pratiquement identiques, bien que l’une soit légèrement plus petite que l’autre.

En dehors des appareils mobiles fabriqués par Apple, tels que l’iPhone ou l’iPad, la plupart des produits électroniques lancés sur le marché sont dotés d’un petit emplacement mémoire permettant d’étendre le stockage. Bien qu’il ne soit pas du tout compliqué d’installer des cartes mémoire compatibles dans ces emplacements, il existe plusieurs types de cartes mémoire qui peuvent prêter à confusion.

Les deux cartes mémoire les plus connues, ainsi que les plus utilisées, sont les microSD et les TF. Avec quelques différences ici et là, à première vue, elles sont indiscernables, c’est pourquoi savoir en quoi elles diffèrent l’une de l’autre nécessite certaines connaissances techniques.

Si vous avez ces deux types de cartes mémoire chez vous, et que vous avez pu vérifier si vous avez été ou non escroqué lors de leur acquisition, cet article vous sera très utile. Ici, nous confronterons ces deux cartes mémoire et analyserons toutes leurs différences.

Quelles sont les différences entre une carte microSD et une carte TF ?

Comme nous l’avons mentionné quelques paragraphes plus haut, les différences visuelles entre ces cartes mémoire sont nulles. Néanmoins, il convient de souligner qu’elles sont toutes deux compatibles avec tous les appareils dotés de fentes d’extension de mémoire.

L’une des différences les plus importantes se trouve dans leurs noms. Les cartes TF sont connues sous le nom de cartes TransFlash, elles portent ce nom parce qu’à l’époque, on voulait proposer une version plus petite et offrant une meilleure dissipation de chaleur que les cartes SD classiques.

Quant aux initiales SD d’une carte de mémoire microSD, elles font référence aux mots Secure Digital. La signification de ces mots indique qu’elles sont plus sûres que les cartes mémoire SD conventionnelles, mais aussi plus petites (micro).

Les autres différences que l’on peut trouver entre une carte et l’autre sont les suivantes :

La taille d’une carte TF est légèrement plus petite que celle d’une microSD.

que celle d’une microSD. Les cartes microSD et TF fonctionnent différemment : une carte microSD est une mémoire flash semi-conductrice qui a tendance à chauffer un peu plus, tandis qu’une carte TF est une mémoire flash qui est plus petite à l’intérieur et souffre donc de moins de surchauffe.

: une carte microSD est une mémoire flash semi-conductrice qui a tendance à chauffer un peu plus, tandis qu’une carte TF est une mémoire flash qui est plus petite à l’intérieur et souffre donc de moins de surchauffe. Les sociétés qui ont collaboré à la création de ces cartes sont différentes : les microSD sont le résultat de la collaboration entre Toshiba, Panasonic et SanDisk, tandis que les cartes de type TF ont été fabriquées par SanDisk et Motorola.

: les microSD sont le résultat de la collaboration entre Toshiba, Panasonic et SanDisk, tandis que les cartes de type TF ont été fabriquées par SanDisk et Motorola. Elles sont sorties sur le marché à des années différentes : les TF sont la dernière génération de cartes mémoire et ont été lancées sur le marché en 2004, tandis que les microSD ont été lancées à la fin de 1999.

Outre ces différences, sachez qu’il existe une multitude d’autres versions si vous envisagez de changer la mémoire extensible de votre téléphone portable ou de votre appareil photo. Quoi qu’il en soit, ne vous inquiétez pas de savoir s’il s’agit de microSD ou de TF, les deux seront compatibles à 100%.