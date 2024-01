Le Samsung Galaxy S24 Ultra brille en résistance : « un avant et un après »

Le populaire Zack Nelson, JerryRigEverything sur YouTube, confirme la grande durabilité d’un Samsung Galaxy S24 Ultra qui se confirme comme le smartphone le mieux construit de l’histoire.

Le nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra a réussi l’analyse de JerryRigEverything

Zack Nelson, le populaire JerryRigEverything pour les amis de YouTube, déclare qu’après le Galaxy S24 Ultra de Samsung, « les choses ne seront plus jamais les mêmes » dans l’industrie mobile. Et il le dit en connaissance de cause, car ce créateur de contenu est probablement l’un des plus grands experts en matière de construction et de durabilité de nos smartphones que nous pouvons suivre dans tout le secteur.

Le fait est que, en parlant de la nouvelle flagship de Samsung, nous manquons encore la plupart des analyses approfondies pour décortiquer tous ses détails, mais les premiers tests indiquent que nous avons devant nous le meilleur téléphone que les Sud-Coréens aient jamais conçu et assemblé, ce que les premiers démontages nous montrent ainsi que les tests de résistance que nous voyons au compte-gouttes.

Le test de Zack Nelson est toujours l’un des plus attendus, alors sans plus tarder, voici la vidéo publiée par le célèbre YouTuber… _Ne la manquez pas, car nous l’analysons maintenant !

Le nouveau Gorilla Glass Armor fonctionne

Grâce à ses accords commerciaux, c’est Samsung qui a l’habitude de lancer chaque année les évolutions de l’usine Corning avec ses verres chimiquement trempés de haute durabilité. Le modèle de cette année s’appelle Gorilla Glass Armor et promet peut-être trop, commençant par une résistance aux rayures jusqu’à 4 fois supérieure sans perdre sa résistance aux chutes.

De plus, il se vante également d’une réflectivité réduite de 75%, ce que confirme de manière concluante Zack Nelson lui-même en le comparant avec un Galaxy Note 10+ d’il y a quelques années. C’est pour moi l’une des grandes améliorations du Galaxy S24 Ultra.

Les promesses, en fin de compte, sont bel et bien tenues cette fois, et le S24 Ultra avec son Gorilla Glass Armor est le premier téléphone haut de gamme à résister aux rayures jusqu’au niveau 7 de l’échelle de Mohs, ce qui était impensable jusqu’à présent.

Samsung a largement répondu aux attentes et continue d’améliorer la construction, l’assemblage et les matériaux de ses téléphones les plus haut de gamme, maintenant en démontrant que le Galaxy S24 Ultra est le premier téléphone capable de résister jusqu’au niveau 7 de l’échelle de Mohs.

D’après la vidéo de JerryRigEverything, même s’il y a effectivement des marques, en les analysant en profondeur, elles ne semblent pas être des dommages mais des transferts de matériau, le verre commençant à être rayé aux niveaux 7 et 8 de dureté. C’est la première fois que nous le voyons, car aucun verre n’aurait résisté au-delà du niveau 6 Mohs jusqu’à présent dans l’industrie mobile.

Pour le reste, le reste du test suit le même chemin, et c’est que le titane semble résister parfaitement aux tests de torsion sans se plier le moins du monde et sans révéler de craquements, démontrant par ailleurs une robustesse d’assemblage presque parfaite pour tous les composants. Le métal est endommagé par un cutter, ce qui est logique, mais les marques sont superficielles et n’affectent pas le fonctionnement de l’appareil.

C’est la même chose pour le lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran, qui fonctionne toujours sans problème même en endommageant le verre avec un poinçon d’une dureté de 8. Enfin, le test de brûlure révèle que le panneau AMOLED 2X résiste directement au feu d’un briquet pendant plus d’une demi-minute sans être endommagé.

Ainsi, il se confirme que vous n’aurez pas non plus à vous soucier beaucoup du Galaxy S24 Ultra si vous l’achetez, car nous avons un téléphone tout-terrain qui ne se vend pas comme tel et n’a pas du tout été conçu pour être ‘ultra-résistant’ dès le départ… Bon travail, Samsung!