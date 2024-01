La caméra du Samsung Galaxy S22 reçoit une importante mise à jour

Cette nouvelle mise à jour de l’appareil photo est déjà disponible sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra en Europe avec la version du firmware S90xBXXU7DXA6

La série Galaxy S22 dans son ensemble reçoit une mise à jour qui améliore les performances de ses appareils photo

Il ne reste qu’un jour avant que Samsung mette en vente ses nouveaux vaisseaux amiraux, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, et en attendant, le géant coréen n’oublie pas les smartphones phares des années précédentes et continue de les mettre à jour à la fois avec le dernier patch de sécurité Android, mais aussi avec de nouvelles versions du logiciel de leurs appareils photo.

Une bonne preuve en est que, comme nous le confirme SamMobile, la société coréenne a commencé à déployer une nouvelle mise à jour pour les appareils photo des Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra en Europe.

La dernière mise à jour des appareils photo des Galaxy S22 améliore leurs performances et corrige des erreurs

Samsung a commencé à déployer une nouvelle mise à jour logicielle pour les appareils photo des Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra en Europe, qui parvient à ces appareils avec la version du firmware S90xBXXU7DXA6 et qui a une taille de téléchargement d’environ 250 Mo.

Selon le journal des modifications officiel partagé par Samsung, cette nouvelle mise à jour des appareils photo pour les Galaxy S22 améliore leurs performances, mais ne spécifie pas quelles fonctionnalités des appareils photo ont été améliorées.

De plus, ce nouveau logiciel pour les appareils photo des Galaxy S22 s’occupe également de corriger quelques erreurs générales qui ont été détectées dans les versions précédentes.

Il est important de rappeler que les Galaxy S22 ont récemment reçu le patch de sécurité de janvier 2024, qui corrige plus de 70 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliore la stabilité de ces trois smartphones.

Pour mettre à jour votre Samsung Galaxy S22 avec ces améliorations pour les appareils photo, vous devez suivre les mêmes étapes que pour toute autre mise à jour de sécurité ou du système, car pour l’appliquer, il vous suffit de vous rendre dans le panneau des Paramètres de votre smartphone, d’accéder à la section Mise à jour logicielle et d’appuyer sur le bouton Télécharger et installer.