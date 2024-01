Xiaomi fait ses devoirs pour l’arrivée de la nouvelle norme WiFi 7, son dernier routeur super bon marché

La technologie la plus rapide et moderne que nous avons aujourd’hui est le WiFi 6E, la norme la plus récente avec laquelle nous pouvons naviguer sur la fréquence de 5 GHz. Cependant, cela va changer au cours du prochain trimestre, car la nouvelle norme de connectivité sans fil domestique arrivera fin mars.

Avec le WiFi 7, un nouveau spectre de fréquences, celui des 6 GHz, s’ouvre, ce qui se traduit par une vitesse quatre fois supérieure à celle du WiFi 6E. En réalité, Xiaomi est déjà en train de mettre à jour plusieurs de ses smartphones pour en profiter, mais qu’en est-il des routeurs ?

Le routeur Xiaomi BE3600 2.5G avec WiFi 7

La possibilité de profiter de ces 6 GHz en dehors des smartphones dépendra de la compatibilité de votre routeur avec le WiFi 7. Et chez Xiaomi, bien sûr, ils en ont plusieurs. En réalité, nous avons aujourd’hui découvert le modèle le moins cher, le Xiaomi BE3600 2.5G router, qui ne coûte que 249 yuans, soit à peine 32 euros.

Selon Xiaomi, le routeur BE3600 2.5G surpasse le Wi-Fi 6 de 44% en termes de performance réelle et de 48% en termes de vitesse maximale théorique. De plus, le routeur est également compatible avec la technologie 4KQAM (modulation d’amplitude en quadrature) et la technologie OFDMA (accès multiple par répartition orthogonale de fréquences), qui permettent d’assigner de manière optimale les ressources de largeur de bande en fonction des besoins de vitesse des appareils connectés.

4 antennes et plus de 100 appareils simultanés

Le routeur Xiaomi dispose d’une bonne configuration de base avec un processeur Qualcomm à 1,1 GHz, 4 GHz et 256 Mo de mémoire avec une capacité de calcul de 10120 DMIPS. Le routeur peut prendre en charge jusqu’à 128 appareils en ligne en même temps et dispose de 4 antennes Wi-Fi à gain élevé garantissant une couverture stable et étendue.

En ce qui concerne les interfaces, le routeur dispose d’un port réseau intégré 2.5G prenant en charge une largeur de bande de 2000M et de 3 ports réseau Gigabit prenant en charge une agrégation double WAN et LAN, augmentant ainsi davantage la vitesse de transmission. Le routeur permet également de personnaliser les ports réseau pour la télévision IP et l’e-sport, optimisant ainsi l’expérience de divertissement.

Xiaomi Red Mesh

En ce qui concerne l’expérience utilisateur, le routeur est compatible avec le réseau Mesh développé par Xiaomi, qui permet de connecter jusqu’à 10 routeurs pour créer un réseau unique et uniforme dans toute la maison. Enfin, le routeur BE3600 2.5G offre également une protection de sécurité réseau, fournissant des informations en temps réel sur les situations à risque via l’application Mijia et prévenant les cyberattaques.

Avec une bande passante de 3600 mégabits par seconde et des pointes de vitesse théorique de 3,57 gigabits par seconde – grâce à la technologie MLO qui agrège également les bandes de fréquence actuelles de 2,4 GHz et 5 GHz, le WiFi 7 promet d’augmenter la vitesse de navigation au cours de cette année 2024. La question est de savoir si Xiaomi lancera l’un de ses nouveaux routeurs WiFi 7 en Occident, ce qui serait le moyen le plus économique de passer à la nouvelle norme.