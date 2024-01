Voici les mots de passe que vous ne devriez jamais utiliser sur vos Xiaomi en raison de leur vulnérabilité : renforcez-les grâce à ces conseils

Le téléphone portable. La tablette. Le PC et l’ordinateur portable. Le compte Gmail, Outlook, Hotmail. Les comptes sur Amazon, eBay, Netflix, HBO Max, Disney+, Miravia, AliExpress, Xbox, PlayStation, Nintendo. Le code PIN de chaque carte de crédit et carte digitale… Soit vous utilisez un gestionnaire de mots de passe comme LastPass, soit vous devenez fou.

Aujourd’hui, entre codes PIN et mots de passe alphanumériques, il est très facile de choisir quelque chose de simple et d’utiliser la même clé ou de petites variations pour tout se rappeler. Le problème est que plus le mot de passe est complexe, plus il est facile de le pirater avec des attaques en force brute, il faut donc rendre la tâche plus difficile aux pirates.

Les mots de passe à ne pas utiliser

NordPass, l’une des entreprises de cybersécurité les plus reconnues, compile depuis cinq ans une liste des mots de passe les plus sécurisés, les moins sécurisés et les plus ridicules utilisés par les personnes sur Internet. Et année après année, les classiques dominent la liste des mots de passe les plus utilisés et en même temps les plus faciles à déchiffrer.

Voici le Top 10 des mots de passe utilisés en 2023 qu’il ne faut pas utiliser et qui sont littéralement déchiffrés en moins d’une seconde lors d’une cyberattaque. Et vous pouvez cliquer sur ce lien pour voir le Top 200 : https://nordpass.com/fr/most-common-passwords-list/ :

123456 – utilisé par 4,5 millions de personnes admin – utilisé par 4 millions de personnes 12345678 – utilisé par 1,3 million de personnes 123456789 – utilisé par 1,2 million de personnes 1234 – utilisé par 969 811 personnes 12345 – utilisé par 728 414 personnes password – utilisé par 710 321 personnes 123 – utilisé par 528 086 personnes Aa123456 – utilisé par 319 725 personnes 1234567890 – utilisé par 302 709 personnes

Les avantages d’un mot de passe plus robuste

Selon l’OSI, l’Office de la Sécurité de l’Internaut, la meilleure façon de commencer à concevoir un mot de passe robuste et sécurisé est de « utiliser le bon sens et d’éviter les concepts trop évidents », comme l’illustre la liste précédente. Nous devons également éviter les données personnelles, car elles sont encore plus faciles à déchiffrer grâce aux techniques d’ingénierie sociale ou aux connaissances mutuelles.

Il est important de rappeler que « quand nous créons un mot de passe, il doit être facile à retenir, bien sûr, sans que cela n’affecte sa robustesse ». Mais honnêtement, de nombreux sites et services exigent actuellement un mot de passe alphanumérique alternant les minuscules et majuscules, il est donc difficile de créer un mot de passe à la fois sécurisé et mémorisable.

Vous pouvez toujours utiliser l’astuce mnémotechnique de remplacer des lettres par des chiffres – par exemple, password = P4s$w0Rd. L’OSI résume cela en 6 erreurs courantes à éviter lorsque vous créez votre prochain mot de passe :