HyperOS Pad : voici la nouvelle version du système d’exploitation de Xiaomi qui arrivera bientôt sur tablette

Les tablettes Xiaomi auront HyperOS adapté pour offrir une expérience des plus complètes

HyperOS pour les tablettes est une réalité : Xiaomi a déjà prêté son système d’exploitation adapté à ses tablettes

L’annonce de HyperOS a surpris tous les utilisateurs de Xiaomi. Ce nouveau système d’exploitation est destiné à devenir le logiciel utilisé sur tous les appareils mobiles de l’entreprise, mais ses possibilités sont bien plus vastes. En réalité, le SU7 disposera également de HyperOS comme système de contrôle pour cette voiture électrique. De plus, on vient d’annoncer que HyperOS arrivera également sur les tablettes de l’entreprise.

HyperOS pour tablettes est une réalité et arrivera bientôt sur tous les appareils compatibles de Xiaomi. C’est grâce à une publication sur Xiaomi Community qu’il a été possible de connaître l’existence de cette version de HyperOS destinée à ces équipements. En réalité, des captures d’écran ont été publiées montrant en détail son fonctionnement.

HyperOS pour tablette : ainsi, l’expérience sur la Pad de Xiaomi va changer

Une des principales nouveautés de HyperOS pour les tablettes est son écran d’accueil, qui présente un aspect propre, intuitif et fonctionnel. Les icônes des applications ont été redessinées pour être plus claires et faciles à trouver, et elles peuvent être organisées dans des dossiers ou dans le tiroir des applications.

De plus, l’écran d’accueil permet d’accéder rapidement aux notifications, au centre de contrôle mis à jour et au menu contextuel de chaque application en faisant glisser le doigt ou en maintenant enfoncé l’icône.

Une autre fonctionnalité mise en avant de HyperOS pour les tablettes est son mode bureau, qui transforme la tablette en un mini PC. Ce mode permet d’utiliser plusieurs applications en même temps dans des fenêtres flottantes, qui peuvent être redimensionnées, minimisées ou fermées avec des gestes. Les fichiers peuvent également être déplacés entre les applications, des raccourcis clavier peuvent être utilisés et un menu Démarrer avec les applications les plus utilisées peut être accessible.

HyperOS pour tablettes améliore également l’expérience d’utilisation de l’écran de verrouillage, qui dispose maintenant de deux types de thèmes : classique et losange. De plus, il peut être personnalisé avec des fonds d’écran animés ou des widgets d’informations.

Disponibilité de HyperOS pour tablettes

HyperOS pour tablettes sera bientôt disponible pour les tablettes de Xiaomi et Redmi, à commencer par la Xiaomi Pad 6, qui sera la première à recevoir la mise à jour à l’échelle mondiale. Xiaomi n’a pas encore confirmé les dates exactes de sortie, mais on s’attend à ce que HyperOS pour tablettes arrive au cours de cette année sur les autres modèles de tablettes de la marque.

C’est sans aucun doute l’un des paris les plus innovants de Xiaomi pour offrir une expérience unique et différenciée sur les tablettes. En réalité, cela pourrait être ce qui se rapproche le plus de l’iPadOS d’Apple sur Android. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir si son fonctionnement est à la hauteur de ce que Xiaomi a promis.