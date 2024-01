Apple Music Replay 2024 déjà disponible : voici comment télécharger la liste de lecture

La playlist Replay 2024 d’Apple est désormais téléchargeable

Apple Music Replay 2024

Nous allons vous expliquer comment télécharger la liste Replay 2024 d’Apple Music afin de pouvoir l’écouter sur votre iPhone. Cette liste contiendra les chansons que vous écouterez le plus cette année, vous permettant d’avoir une compilation en novembre lorsque Apple lancera le récapitulatif annuel avec toutes les données, comme cela s’est passé avec le Replay 2023.

Nous allons maintenant vous expliquer comment accéder à Apple Music Replay 2024 pour que vous puissiez savoir quelles ont été les chansons que vous avez le plus écoutées ce mois-ci et les mois suivants, et télécharger la liste avec toutes les chansons afin de pouvoir les réécouter. Cette liste sera mise à jour chaque dimanche.

Comment télécharger Apple Music Replay 2024 pour écouter la playlist sur vos appareils

Une des grandes différences entre le Replay d’Apple Music et le Spotify Wrapped est que cela ne se passe pas dans l’application. Pour accéder au Replay 2024 d’Apple, vous devez le faire depuis le site web officiel dédié. Une fois connecté, vous pourrez profiter de la playlist, qui est lancée en début d’année et mise à jour chaque semaine, vous permettant de voir l’évolution de vos préférences musicales.

Il est cependant important de noter que la liste Replay 2024 ne sera disponible que lorsque vous aurez écouté suffisamment de musique pour la générer. Une fois que vous avez écouté les minutes nécessaires de musique, vous la trouverez également dans l’onglet « Écouter maintenant » d’Apple Music sur iOS, iPadOS et macOS.

Si vous n’avez pas écouté suffisamment de musique, la liste Replay 2024 n’apparaîtra pas dans Apple Music. Cependant, vous pouvez voir combien il vous manque pour pouvoir l’obtenir depuis la version web du Replay, comme c’est mon cas, il me manque encore 50% pour qu’elle soit disponible.