Ils retrouvent des références à un nouveau système d’exploitation appelé homeOS

Apple pourrait travailler sur un nouveau système d’exploitation appelé homeOS

homeOS combinerait tvOS et le système HomePod

Des références au nouveau Siri de style ChatGPT ont été trouvées dans le code de la première version bêta d’iOS 17.4, mais aussi à homeOS, un éventuel nouveau système d’exploitation sur lequel Apple travaillerait depuis un certain temps et qui fait l’objet de rumeurs. Ces références réapparaissent dans la version bêta de tvOS, comme cela s’est produit la dernière fois qu’elles ont été découvertes.

La possibilité qu’Apple lance un nouveau système d’exploitation appelé homeOS existe depuis environ deux ans. En juin 2021, des références à tvOS et aux offres d’emploi d’Apple ont été découvertes ; cependant, lorsque les médias ont relayé l’information, elles ont complètement disparu, jusqu’à présent, avec le lancement de la version bêta 1 de tvOS 17.4.

HomeOS est-il le système d’exploitation qui serait lancé pour un nouvel HomePod avec écran ?

Il convient de savoir que le système d’exploitation de HomePod est basé sur tvOS, c’est pourquoi les références à homeOS ont été trouvées dans la première version bêta du système d’exploitation de l’Apple TV. Il se peut qu’Apple souhaite avoir une plus grande présence dans le domaine de la domotique et lance le nouveau homeOS, en combinant tvOS et le système du HomePod.

Il est également important de noter qu’Apple travaillerait activement sur un nouvel HomePod avec écran dans le but de concurrencer des dispositifs tels que l’Echo Show, le Meta Portal et le Google Nest Hub. Un écran similaire à celui de l’iPad mini, car il a récemment été découvert qu’Apple avait testé tvOS sur cet appareil.

De plus, une fonction SharePlay a été ajoutée dans la version bêta 1 de tvOS, qui ajoute un code QR à l’application Apple Music sur le téléviseur, que d’autres peuvent scanner pour démarrer une session SharePlay directement sur l’appareil. Une fonctionnalité qui pourrait être présente sur un HomePod avec écran.

Et il y a d’autres indices qui pourraient indiquer que nous verrons un appareil de ces caractéristiques. Dans iOS 17, la fonction « En Repos » a été ajoutée, transformant l’iPhone en une horloge de table lorsqu’il est chargé horizontalement. Une fonctionnalité qui affiche des informations utiles via des widgets et qui aurait beaucoup plus de sens sur un HomePod avec écran (en position horizontale) qui est toujours connecté à l’alimentation.