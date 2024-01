Les Samsung Galaxy S24 et Z Fold5 incluront l’une des meilleures fonctionnalités des Pixel et iPhone

Samsung a mis au point un système de détection d’accidents de voiture sur ses derniers appareils, mais on ne sait pas encore quand le fabricant décidera de le mettre en service.

Arrière du Samsung Galaxy S24 Ultra. Arrière du Samsung Galaxy S24 Ultra.

La détection d’accidents de voiture sur les téléphones mobiles n’est pas nouvelle. Elle est présente dans les Google Pixel depuis 2019 au moins et, bien qu’il soit vrai qu’Apple a tenté de la reproduire depuis l’arrivée des iPhone 14, parfois cette technologie ne fonctionne pas aussi bien qu’elle le devrait. Cette fonctionnalité semblait limitée à ces deux fabricants, mais tout indique que cela ne sera bientôt plus le cas.

Selon Android Police, cette fonctionnalité arrivera bientôt sur les Samsung Galaxy S24 et Galaxy Z Fold 5. Du moins, c’est ce que prétend le journaliste Mishaal Rahman, qui a été celui qui a découvert cette caractéristique en fouillant dans le code logiciel des terminaux coréens.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur ce système pour Samsung

Le journaliste a manipulé l’application Tasker sur son Galaxy Z Fold 5 afin de résoudre un problème qu’il avait. Grâce à Tasker, il a découvert une liste de tous les capteurs du téléphone, dont un appelé Car Crash Detect Wakeup. Samsung n’offre encore rien dans ce sens. Le mot clé est « encore ».

Ce capteur est également présent sur le Samsung Galaxy S24 Ultra du journaliste. Cependant, il est totalement absent des générations précédentes de téléphones du fabricant coréen selon le média. Ce que l’on sait avec certitude, c’est que ce capteur n’est pas physique, mais plutôt un capteur virtuel qui traite les données qu’il reçoit à partir de différentes lectures de capteurs physiques.

Les choses deviennent encore plus intéressantes lorsqu’une application système cachée appelée MoccaMobile est présente. Cette application serait responsable d’activer et de désactiver le capteur de détection d’accidents. Ce qui n’a pas encore été trouvé (du moins pour le moment), c’est une interface montrant comment l’utilisateur verrait ce système en action.

Il est également intéressant de savoir que MoccaMobile est présente dans des versions plus anciennes de One UI, telles que la 5.1.1 ou la 6.0 pour le Galaxy S23 Ultra, qui, comme nous l’avons déjà établi, ne dispose pas de ce capteur de détection d’accidents. Il semble que les Galaxy S22 Ultra et les modèles antérieurs n’en disposent pas non plus.

Pour le moment, Samsung n’a pas encore commenté cette question. Nous verrons si dans les prochains jours le fabricant coréen fera un commentaire à ce sujet.