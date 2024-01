Le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus est désormais officiel et est (presque) parfait : plus grande autonomie, puissance suffisante et bien plus encore

C’est vrai que ça faisait longtemps que nous n’avions pas vu de nouveautés dans le catalogue des trottinettes électriques de Xiaomi, mais la marque a voulu marquer son retour en lançant sur le marché mondial son nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus, un modèle qui apporte plusieurs nouveautés par rapport au Xiaomi Electric Scooter 4 Pro que nous connaissions jusqu’à présent.

Cependant, le point négatif de cette présentation est que la marque n’a pas confirmé la date de sortie en France ni son prix définitif, mais au moins nous pouvons déjà vous dire quelles sont toutes ses caractéristiques pour que vous puissiez savoir si elle correspond ou non à ce que vous recherchez dans votre nouvelle trottinette.

Fiche technique du Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus DIMENSIONS ET POIDS 1.179 x 523 x 1.221 mm

19,5 kg VITESSE 25 km/h

Angle d’inclinaison: 20º MOTEUR Pic maximum 960 W

Puissance 350 W CHARGE MAXIMUM 120 kg AUTONOMIE 60 kilomètres BATTERIE 10.200 mAh 54.6 V SECURITÉ Système de freins double eABS

Pneus auto-obturants sans chambre à air de 10″ AUTRES CARACTÉRISTIQUES Résistance IPX4 Mode de lumières automatiques Clignotants intégrés dans le guidon Panneau LED multifonction PRIX N/D

De petites améliorations qui font de ce produit un modèle de premier choix

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus ne semble pas être très différent en termes de design par rapport à ses prédécesseurs, mais il cache certains détails qui ont été considérablement améliorés. Par exemple, l’une des principales différences que nous trouvons est au niveau du guidon, qui intègre des clignotants ainsi qu’un bouton de sélection, ainsi qu’un panneau LED repensé pour afficher tous ses paramètres.

De plus, sa construction en alliage d’acier à haute intensité promet de supporter des charges allant jusqu’à 120 kg, nous pouvons toujours plier la barre de direction pour faciliter son transport, et il intègre également un système d’éclairage avant et arrière dont l’intensité a été améliorée, ainsi qu’une nouvelle fonction d’allumage et d’extinction automatiques grâce aux capteurs qu’il intègre.

Enfin, en plus du nouveau moteur arrière avec des pics allant jusqu’à 960 W qui promet une vitesse maximale de 25 km/h et la capacité de monter des pentes avec une inclinaison allant jusqu’à 20 degrés, Xiaomi a décidé de conserver les roues de 10″ sans chambre à air que nous avons vues sur sa version Pro pour plus de confort d’utilisation et de la technologie d’auto-obturation pour éviter les crevaisons, ainsi qu’une autonomie maximale de jusqu’à 60 km, rien que ça.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus a été présenté sur le site officiel de Xiaomi pour le marché mondial, mais nous ne savons pas encore quand nous pourrons l’acheter en France ni à quel prix il sera disponible. Nous resterons néanmoins attentifs à toute nouvelle information à ce sujet, car il s’agit d’un modèle plein de nouveautés et très intéressant s’il est proposé à un prix abordable.

Plus d’informations | Xiaomi Global