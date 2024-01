Nouveau OnePlus Nord N30 SE 5G, un téléphone économique avec Dimensity 6020 et un appareil photo de 59 mégapixels

OnePlus a présenté son nouveau modèle d’entrée de gamme économique

Image du OnePlus Nord N30 SE 5G.

Lorsque nous parlons de OnePlus, nous faisons généralement référence aux gammes haut de gamme et milieu de gamme. Nous avons récemment les OnePlus 12 qui représentent les fleurons. Dans le cadre de l’engagement de la marque envers le milieu de gamme, nous trouvons l’excellent OnePlus Nord 3, que nous avons déjà pu analyser et qui démontre que la véritable essence de OnePlus (celle qui a révolutionné le marché avec le OnePlus One il y a longtemps) se trouve là et non dans le haut de gamme.

Ce à quoi nous n’associons généralement pas OnePlus, ce sont les téléphones d’entrée de gamme. Mais cependant, la société les fabrique et les lance sur le marché avec des spécifications qui, pour être dans la gamme la plus basse du marché, ne sont pas si mal (du moins sur le papier). C’est ce que nous avons trouvé dans le cas du OnePlus Nord N30 SE 5G, qui est déjà officiel et dont les détails nous sont fournis par GSMArena.

OnePlus Nord N30 SE 5G : toutes les informations

Le OnePlus Nord N30 SE 5G a un nom très long, mais ce n’est pas pour cette raison que nous en parlons dans cet article. En plus de ce nom difficile à retenir, nous avons un écran LCD de type LTPS avec une taille de 6,72 pouces et une résolution FHD+. Cet écran est accompagné d’un processeur MediaTek Dimensity 6020 et de 4 Go de RAM.

En plus de cet écran de taille respectable, nous avons un appareil photo principal de 50 MP (standard pour les téléphones chinois, à en juger par ce que nous avons vu sur d’autres terminaux du même pays d’origine) avec un capteur de 1/2,76 pouces et des pixels de 0,64 µm, qui est accompagné d’un appareil photo de profondeur de 2 MP et d’un appareil photo frontal de 8 MP.

En ce qui concerne le logiciel, ce nouveau modèle d’entrée de gamme sera équipé de OxygenOS 13.1 basé sur Android 13. La batterie a une capacité de 5 000 mAh et prend en charge la charge rapide SuperVOOC de 33 W. Le téléphone est disponible en deux couleurs : Cyan Sparkle et Black Satin. Il sera progressivement disponible sur tous les marchés et son prix est d’environ 150 euros actuel.