Ces 12 mobiles Xiaomi sont sur le point de ne plus recevoir de mises à jour

Une douzaine de terminaux Xiaomi, parmi lesquels se trouvent les séries Xiaomi 11 Lite et Redmi Note 10, cesseront de recevoir des mises à jour du système et de sécurité dans les prochains mois

Le Xiaomi 11 Lite est l’un des smartphones qui ne recevra bientôt plus de mises à jour de sécurité

Il y a quelques semaines, Xiaomi a lancé en France sa nouvelle génération de porte-étendards de milieu de gamme sous la marque Redmi, composée de cinq modèles : les Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro+ 5G, et comme d’habitude, l’arrivée de nouveaux appareils entraîne le retrait des modèles précédents.

Pour cette raison, le géant chinois a récemment mis à jour le site web de son centre de sécurité, le Xiaomi Security Center, en y ajoutant une douzaine de terminaux qui cesseront bientôt de recevoir des mises à jour.

Voici les 12 smartphones Xiaomi qui resteront sans support dans quelques mois

Si il y a quelques jours nous avons partagé avec vous la liste complète des téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui seront mis à jour vers Android 14, nous allons maintenant vous révéler quels sont les terminaux des trois marques de la marque chinoise qui recevront leur dernière mise à jour de sécurité avant la fin de l’année.

Nous allons maintenant vous détailler les 12 smartphones Xiaomi, Redmi et POCO qui resteront sans support et quand cela se produira:

Mars 2024

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Avril 2024

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Ultra

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10S

POCO M3 Pro 5G

Juillet 2024

Août 2024

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 10

Décembre 2024

Une fois ces dates arrivées, ces douze appareils mobiles Xiaomi feront partie de la liste EOL, qui est composée de tous les terminaux de la marque chinoise qui ont déjà perdu leur support et qui ne recevront plus aucune mise à jour, ni du système d’exploitation ni de la sécurité.

Évidemment, au fur et à mesure de l’année, Xiaomi inclura de nouveaux smartphones dans cette liste et comme d’habitude, sur Netcost-security.fr, nous vous tiendrons régulièrement informé de tous les téléphones de la marque chinoise qui ne recevront plus de mises à jour.