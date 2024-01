Google vient de fermer l’un de ses meilleurs sites web sans préavis

La version web de Earth View n’est plus disponible

La page web Earth View, de Google, n’est plus disponible. Si vous y accédez, vous verrez l’erreur 404 classique, indiquant que le site web n’a pas été trouvé et que l’URL ne fonctionne pas. Cette page était l’une des plus utiles de Google pour embellir vos appareils, car elle nous permettait de télécharger des fonds d’écran d’endroits sur Terre capturés depuis Google Earth.

Il y a d’autres moyens d’y accéder

Actuellement, les fonds d’écran ne sont pas accessibles via la version web d’Earth View, mais ils peuvent toujours être trouvés d’une autre manière. Ils sont disponibles à la fois sur leur extension pour Chrome et sur l’application Fond d’écran (Wallpapers), pour Android.

Vous pouvez télécharger l’extension pour Chrome depuis ce lien. Rappelez-vous qu’elle ne peut être installée que sur le navigateur Google, si vous utilisez Mozilla ou un autre navigateur, vous ne pourrez pas le faire. Une fois installée, lorsque vous accédez à l’écran d’accueil de Chrome, un fond d’écran aléatoire s’affichera. Il est vrai que vous ne pouvez pas télécharger les images que vous souhaitez, elles apparaîtront uniquement de manière aléatoire, mais au moins l’extension est toujours présente. Ce n’est pas l’une des meilleures extensions, mais elle décorera votre navigateur.

D’autre part, vous pouvez trouver les fonds d’écran de la planète bleue dans l’application Fond d’écran. Cette application dispose de plusieurs dossiers avec des thématiques différentes, dans « Terre » se trouvent les photos de la Terre. À partir de là, vous pouvez les sélectionner comme fonds d’écran pour votre téléphone, bien que vous ne puissiez pas les télécharger. La fonction Explore, lorsque vous regardez l’image elle-même, vous redirigera vers l’endroit où la photo a été prise. En dehors de ces photos, de nouvelles photos sont régulièrement ajoutées.

Earth View n’était pas l’un des sites les plus utilisés de Google, ni l’un des plus populaires, mais il vous permettait de télécharger gratuitement des fonds d’écran de n’importe quel coin de la planète. Pour l’instant, la multinationale de Mountain View n’a fait aucune déclaration concernant la fermeture de son site web.