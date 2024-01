Les meilleurs téléphones de la série Redmi Note 12 peuvent désormais profiter de la ROM mondiale HyperOS avec Android 14

C’est sans fin. Il semble que Xiaomi soit déjà abonné à présenter presque quotidiennement une nouvelle mise à jour de HyperOS pour les différents appareils qu’il intègre dans son vaste catalogue, et aujourd’hui c’est au tour des magnifiques Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Cependant, comme d’habitude avec ce type de mises à jour, cette version ne pourra être testée que par les utilisateurs inscrits au programme Mi Pilot de Xiaomi, mais au moins nous avons maintenant la certitude que si tout fonctionne correctement, nous pourrons profiter de ce logiciel de manière 100% stable dans les semaines à venir.

Le meilleur de la famille Redmi Note 12 a désormais HyperOS

Dans ce cas, les Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G viennent de recevoir la ROM Global de HyperOS sous la version OS1.0.1.0.UMOMIXM, un logiciel basé sur Android 14 qui est enfin arrivé sur deux smartphones que de nombreux utilisateurs attendaient pour pouvoir mettre à jour, car rappelez-vous, ils étaient jusqu’à récemment les meilleurs terminaux proposés par Redmi dans leur catalogue.

Ainsi, en plus des améliorations classiques des performances du système et de la réduction du décalage, les Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G pourront profiter de nombreuses nouveautés incluses avec ce système d’exploitation, ainsi que d’autres avantages en termes de sécurité et de fonctionnalités supplémentaires que nous n’avions pas pu apprécier jusqu’à présent avec MIUI 14.

Par conséquent, si vous utilisez l’un de ces deux appareils, sachez que vous pouvez déjà essayer cette nouvelle mise à jour officielle de la part de Xiaomi, mais si vous n’êtes pas inscrit au programme Mi Pilot de la marque, vous devez simplement attendre quelques jours de plus jusqu’à ce que la société asiatique rende la mise à jour stable pour tous.

Source | MIUIes