iOS 17.4 améliorera le chronomètre de l’iPhone grâce à cette nouvelle fonction.

Le chronomètre de l’iPhone aura sa propre activité en direct

iOS 17.4 ajoutera une nouveauté au chronomètre de l’iPhone

Apple a lancé la première version bêta d’iOS 17.4 la semaine dernière, avec de nouvelles fonctionnalités telles que des changements dans l’App Store en Europe, la possibilité de changer le navigateur par défaut, de nouveaux emojis et des nouveautés dans les applications Musique et Podcast. Cependant, il a également ajouté une amélioration pour le chronomètre de l’iPhone : son activité en direct.

Depuis la mise en place des activités en direct, celle du minuteur était disponible, mais pas celle du chronomètre. Une amélioration qui permettra aux utilisateurs de voir en direct à la fois sur Dynamic Island et sur l’écran de verrouillage n’importe quel chronomètre qu’ils ont défini et d’interagir avec lui, car il est maintenant également possible de le faire depuis l’écran de verrouillage.

Qu’est-ce qu’une activité en direct ?

Une activité en direct est une fonctionnalité ajoutée dans iOS 17 qui permet de voir du contenu en temps réel à partir de différentes applications. Par exemple, regarder en direct le déroulement d’une commande passée, le déroulement d’un match de football, et plus encore. Il existe d’autres applications qui ont leur propre proposition, comme Carrot Weather, qui permet de voir la pluie en temps réel.

Comme nous l’avons dit, le minuteur avait sa propre activité en direct, mais pas le chronomètre. Lorsque iOS 17.4 sera lancé, ce ne sera plus le cas car il sera également disponible pour le chronomètre, permettant d’interagir avec lui depuis l’écran de verrouillage ou Dynamic Island.

Comment activer l’activité en direct du chronomètre ?

Activer l’activité en direct du chronomètre sera extrêmement facile. Il suffit d’ouvrir l’application Horloge, de démarrer un nouveau chronomètre et de quitter l’application. Le chronomètre sera transféré à Dynamic Island et à l’écran de verrouillage avec iOS 17.4 installé.

Tout comme avec l’activité en direct du minuteur, il sera possible d’interagir avec le contenu depuis l’écran de verrouillage ou Dynamic Island, en le mettant en pause ou en le réinitialisant d’un simple toucher. Une amélioration très bienvenue qui permet de mieux profiter des fonctionnalités d’iOS 17.

iOS 17.4 beta 1 añade las actividades en vivo para el cronómetro. pic.twitter.com/2IFLxFZ3NC — Fran Besora  (@ifrnb) 29 janvier 2024

Nouveautés d’iOS 17.4

iOS 17.4 viendra avec plusieurs nouveautés intéressantes en plus des activités en direct du chronomètre. Rappelons les suivantes :