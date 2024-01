Si perds ton Samsung, pas de souci, son nouvel application Find est là pour t’aider.

Découvrez la nouvelle application Find de Samsung, la suite d’outils mise à jour pour trouver des personnes, des appareils ou des étiquettes de la manière la plus simple et intégrée.

L’application SmartThings Find de Samsung devient indépendante dans One UI 6.1 pour devenir simplement Find.

Petit à petit, nous en apprenons davantage sur la nouvelle version One UI 6.1 présentée par Samsung, qui, avec le lancement des Galaxy S24, S24+ et Galaxy S24 Ultra, présente surtout des améliorations axées sur l’IA et la personnalisation, cachant des mises à jour aussi importantes que celle subie par SmartThings Find.

En réalité, ce module de SmartThings n’existe en réalité plus en tant que tel, car le géant de Séoul a décidé de le transformer en une application indépendante déjà disponible dans Galaxy Store, appelée Samsung Find, tout simplement, sans trop d’excès ni de fantaisies, tout en conservant la même fonctionnalité importante que nous connaissions déjà.

Téléchargez Find de Samsung (gratuitement) | Galaxy Store

En réalité, l’interface est assez similaire à celle du module lancé fin 2020 et associé à SmartThings, avec de petits changements et améliorations mais avec une idée identique : nous permettre de trouver n’importe lequel de nos appareils Galaxy ou n’importe quel utilisateur partageant notre emplacement en quelques secondes et en géolocalisant les positions sur une carte complète.

La nouvelle application a été publiée ces dernières heures dans Galaxy Store, bien qu’elle soit préinstallée sur tous les terminaux Samsung Galaxy avec One UI 6.1. Pour tous ceux qui sont intéressés, sa taille mémoire est de 69,76 Mo exactement, du moins pour la version 1.0.40 (2024.01.29) qui est la plus récente.

C’est ainsi que fonctionne Find, le service de localisation intégré de Samsung

En ce qui concerne les possibilités, il est vrai que nous avons une fonctionnalité similaire à celle de Find My de l’archirival Apple, avec une interface familière car elle est presque identique à celle du service SmartThings Find que nous avions déjà sur nos Galaxy.

Les options disponibles ont été améliorées, et maintenant la localisation s’ouvre non seulement aux appareils Galaxy connectés à notre compte Samsung, mais nous pourrons également localiser des amis ou des membres de la famille qui partagent leur emplacement avec nous.

Il y aura donc trois onglets ou sections dans la nouvelle application Find, la première étant consacrée aux « Personnes » et permettant à la fois de partager notre position et de vérifier celle de n’importe quel ami ou membre de la famille qui nous a partagé ses emplacements. Bien sûr, il existe également une section « SmartTag » pour consulter la position des balises de localisation de Samsung. Et enfin, dans l’onglet « Appareils », nous pourrons retrouver nos téléphones mobiles, tablettes ou accessoires en quelques secondes, que ce soit dans l’application ou sur le site web de Samsung Find.

Et bien sûr, vous devez savoir que, bien que les balises de localisation SmartTag de Samsung ne fonctionnent qu’avec les appareils Galaxy, le service Find fonctionnera hors ligne grâce aux technologies Bluetooth LE (Low Energy) et UWB (UltraWide Band), permettant des connexions avec des appareils à proximité en consommant très peu d’énergie.

N’importe quel téléphone Samsung qui passe à proximité d’un appareil pourra lire les balises et le système enverra automatiquement une notification au plaignant, indiquant la position précise de l’appareil.