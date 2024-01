OnePlus retourne en Allemagne : fumée blanche entre OPPO et Nokia

Il s’est écoulé de nombreux mois, presque une éternité dans cette industrie, depuis cet été 2022 où Nokia a réussi à faire qu’OPPO quitte le marché allemand en raison d’un problème de brevets, de licences et d’argent qui semble récurrent, avec différents protagonistes mais qui apparaissent de temps en temps pour agiter le marché.

Dans ce cas, ce n’était pas seulement OPPO et, par extension, OnePlus qui ont été affectés, car une autre entreprise chinoise, Vivo, a également dû quitter le pays centre-européen en raison d’une plainte analogue de Nokia demandant la licence de certaines technologies liées à la connectivité 5G et WLAN.

Quoi qu’il en soit, les choses semblent être sur la voie de la résolution, du moins pour OPPO qui a réussi à fumer le calumet de la paix avec Nokia, en réactivant ses sites web en Allemagne juste à temps pour le lancement de son nouveau OnePlus 12, considéré comme le véritable flagship du groupe pour la région européenne, qui peut désormais être précommandé :

.@OnePlus is back!

You can now buy the OnePlus Open in Germany or pre-order the #OnePlus12 and #OnePlus12Rhttps://t.co/nA7x2ubhJihttps://t.co/6fKkSFhtIPhttps://t.co/qxjZyUPaSZ pic.twitter.com/DltWZkOiRw

— Max Jambor (@MaxJmb) Janvier 29, 2024